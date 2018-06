Maturità, si parte. In aula per gli esami oltre 4mila studenti

E’ iniziato il giorno prima degli esami per 4mila e 369 studenti. Sono tanti gli iscritti all’ultimo anno in una delle 234 classi dei 32 istituti superiori (statali e paritari) della provincia. Il numero totale è in leggero calo rispetto all’anno scorso, di quasi 150 ragazzi.

Gli esami di Maturità coinvolgeranno complessivamente 70 istituti e ben 119 commissioni esaminatrici: quasi 200 le sostituzioni, tra presidenti e commissari, effettuate dall’Ufficio scolastico provinciale guidato da Rosa Grano.

Domani, mercoledì 20 giugno, si partirà naturalmente con la prova d’italiano. A disposizione dei candidati ci sono sei ore e quattro tipologie di prova: l’analisi del testo, il saggio breve (o articolo di giornale), il tema storico e la traccia di attualità. Giovedì si tornerà tra i banchi con la seconda prova, diversa in base agli indirizzi di studio. Lunedì è invece la volta della terza e ultima prova,il quiz a risposta multipla.

Complessivamente sono oltre 500mila i ragazzi iscritti all’esame. In linea con l’anno scorso la percentuale di ammessi: solo il 3 per cento degli studenti non è stato ritenuto idoneo.