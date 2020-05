Alpi – Matteo Salvini ad Avellino il 5 giugno. Il leader della Lega sarà nel capoluogo irpino nel pomeriggio, alle 17, per inaugurare la nuova sede del partito in via Tagliamento. Proprio difronte alla sede del Pd. Ci saranno tutti i vertici campani, da Molteni a Cantalamessa, da Pepe a D’Agostino, Castiello e Spiezia.

Per i simpatizzanti della Lega, dunque, quella di venerdì prossimo sarà una giornata importante. Potranno rivedere il loro leader che era stato ad Avellino lo scorso anno, in occasione della campagna elettorale per le elezioni comunali.