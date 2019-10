Cronaca In Evidenza Primo Piano Matera, due agenti di polizia della Questura di Avellino salvano una donna colta da malore 26 ottobre 2019

La notizia, con tanto di foto, è stata postata sulla pagina facebook della Questura di Matera. Ed è una notizia bella. Gli agenti della Polizia di Stato Paolo e Lucio, in forza alla Questura di Avellino ma temporaneamente assegnati alla Questura di Matera, mentre si trovavano nel centro cittadino, in Piazzetta Pascoli, impegnati in un servizio di ordine pubblico, hanno soccorso una donna riversa al suolo, in stato di incoscienza ed in preda ad una evidente crisi convulsiva.

I due operatori, con grande lucidità, hanno subito posto in essere le corrette manovre per soccorrere le persone colte da questa tipologia di malore, evitandone il soffocamento. La donna a seguito del loro intervento di primo soccorso, è tornata cosciente ed è stata poi affidata alle cure dei sanitari nel frattempo contattati dagli stessi agenti tramite la Sala Operativa della Questura. Entrambi i poliziotti erano in possesso del brevetto Blsd (BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION), conseguito dopo aver frequentato lo specifico corso.

Il Blsd, è bene ricordarlo a tutti, è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali. Il Questore di Matera, in segno di riconoscenza, chiederà al Capo della Polizia che venga loro attribuito un riconoscimento premiale.