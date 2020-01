Attualità Master Pizza Champion, l’unico campano selezionato l’irpino Fabio Strazzella 31 gennaio 2020

Sarà ancora una volta Fabio Strazzella, della pizzeria Manhattan di Vallata, a rappresentare la Campania e la sua terra d’Irpinia alla 6^ edizione di Master Pizza Champion, l’unico talent show al mondo per pizzaioli professionisti, che andrà in onda ad ottobre sui canali Sky.

Il talentuoso pizzaiolo irpino è riuscito a conquistare la vittoria alla tappa di selezione di Napoli riservata alla speciale categoria di Pizza senza Glutine in occasione della dodicesima edizione del Salone farmaceutico Pharmexpo entrando così di diritto alla finalissima tv tra i migliori 16 pizzaioli d’Italia.

Fabio, definito da tutti il “pizzaiolo romantico” per la caratteristica dei sui impasti realizzati esclusivamente a mano, non ha tradito le aspettative, infatti ha stregato i giudici di gara con la sua ultima creazione da lui stesso definita “Passione travolgente”. La sua pizza è stata realizzata con un impasto a mano con acqua di mare purificata al 100% e fior di latte dell’appennino meridionale.

A cottura ultimata, rughetta fresca, carpaccio di tonno a pinne gialle marinato con pistacchio verde di Bronte, pepe nero affumicato al legno di melo e gocce di olio alle arance di Sorrento.

La scelta e la selezione dei prodotti non è stata di certo casuale, infatti la complicità con suo fratello Diego, anche lui abile ed estroso pizzaiolo con cui Fabio studia e realizza in ogni minimo dettaglio le pizze da portate in gara alle varie competizioni, e’ stata determinante.

Interi giorni quelli che i due pizzaioli hanno dedicato a prove e ritocchi;

infine l’estrema cura dei particolari ha reso questa pizza esaltante caratterizzandone il gusto e la bellezza.

Dunque, dopo il grande successo e la popolarità conseguita alla scorsa edizione di Master Pizza Champion in cui Fabio è stato uno dei protagonisti principali di questo talent show, si ripresenta in tv più motivato che mai, pronto a mettersi in gioco al cospetto dei più grandi e quotati pizzaioli provenienti da ogni parte d’Italia.

Ora Fabio attende gli altri finalisti provenienti dalle varie tappe di selezione che si svolgeranno nelle principali città del Bel Paese per completare il mosaico dei migliori 16 pizzaioli che ad ottobre si daranno battaglia a colpi di pala, tra prove di abilità, topping e pizze gourmet sotto gli occhi attenti e incuriositi degli spettatori per ambire al prezioso titolo di Miglior Pizzaiolo d’Italia.

Reduce da grandi successi conseguiti ai vari campionati nazionali e mondiali, il pizzaiolo vallatese ritorna in tv forte dei piazzamenti allo scorso Campionato Nazionale PIZZA DOC dove ha conquistato il Premio Speciale come miglior abbinamento, gusto e cottura con la sua pizza “Romantica” realizzata con impasto senza glutine, fior di latte, patate aromatizzate allo zafferano irpino di Lacedonia in stigmi, prosciutto cotto caramellato salato, caciocavallo irpino e infine olio aromatizzato al rosmarino e pepe rosa. Inoltre, ottima prova anche nella gara di abilità di Pizza più Larga dove Fabio porta a casa il titolo di vicecampione italiano dopo quello di vicecampione mondiale nella categoria Pizza più Veloce.