Benevento Cronaca Benevento Marito minaccia la compagna marocchina, sfiorata la tragedia familiare 13 marzo 2018

Tratto in arresto dai Carabinieri a Cautano, in provincia di Benevento, un cittadino di nazionalità marocchina di 33 anni ritenuto responsabile di atti persecutori, violazione degli obblighi assistenziali e maltrattamenti in famiglia.

A seguito della richiesta di aiuto della consorte, anche lei marocchina che per paura dell’uomo si era barricata in casa, i militari sono intervenuti ed hanno bloccato l’operaio mentre minacciava di morte la propria moglie. Gli stessi carabinieri, che tenevano d’occhio la casa, erano già intervenuti poco prima nell’abitazione, quando avevano constatato che l’uomo aveva accantonato i mobili una stanza munendosi di alcool con l’intenzione di dare fuoco agli arredi.

La moglie dell’arrestato era in evidente stato di paura e prostrazione e in quest’ultimo periodo aveva subito i comportamenti violenti e le angherie del proprio marito, che si reiteravano in maniera sempre più incessante e pericolosa tanto da aver paura di effettuare la denuncia.

Il violento, su disposizione del Sostituto Procuratore di Turno, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Benevento, a disposizione della stessa A.G.