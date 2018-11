Attualità Maraia: “Ora il processo Isochimica può tornare ad Avellino” 23 novembre 2018

“Abbiamo da tempo individuato la soluzione nel Carcere Borbonico di Avellino ritenuto inidoneo ad ospitare il processo per motivi di sicurezza. Le nostre istanze rivolte all ex Sindaco Foti, imputato nel processo Isochimica, non hanno mai trovato alcuna risposta. Con l’attuale sindaco Ciampi intendiamo risolvere, attraverso una imminente interlocuzione con i Vigili del Fuoco, il problema inerente la sicurezza”.

Il parlamentare pentastellato Generoso Maraia sottolinea “la sensibilità con la quale il Sindaco Ciampi ha reso possibile tale svolta. In pochi mesi l’amministrazione di Avellino si è resa disponibile a risolvere un annoso problema riponendo l’attenzione della collettività sulla questione Isochimica. In questa fase ho apprezzato l’intervento del Presidente della Provincia Domenico Biancardi nel rendere disponibile la struttura”.

“Riteniamo fondamentale che il Processo Isochimica torni ad Avellino. Il procedimento, nato con gli esposti del 2008/2009 di mio padre mediante l’associazione Ariano in Movimento, pone l’attenzione su un dramma che coinvolge tutta la città. È un dovere di tutte le Istituzione garantire ciò che si concretizza come una vera e propria esigenza, quella di alleviare i disagi degli operai e delle parti costituite nel processo, quella di coinvolgere la comunità Avellinese ed Irpina, per anni tenuta all’oscuro di tutto”.

“La nostra attenzione è massima, in attesa che il processo torni ad Avellino, stiamo lavorando con l’intero gruppo di parlamentari Irpini del Movimento 5 Stelle. Abbiamo fortemente voluto e stiamo seguendo in Commissione Lavoro l’emendamento con il quale si garantirà il pensionamento degli ex operai”.