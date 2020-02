Politica Maraia: “Il Ministero della Salute si impegni a far distribuire disinfettanti durante l’emergenza Coronavirus” 25 febbraio 2020

Di seguito la nota del deputato M5S Genoroso Maraia:

“Ho fatto pervenire al Ministero della Salute una richiesta di intervento al fine di fronteggiare l’emergenza

legata alla diffusione del Coronavirus.

Attualmente, i casi di contagio accertati in Italia sono 232, con 6 decessi registrati, relativi a soggetti anziati e

già affetti da altre patologie gravi. I focolai della diffusione sono stati individuati in aree dell’Italia centro-

settentrionale, e provvedimenti di varia natura sono stati adottati per contenere e monitorare la diffusione del

virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus, chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus

2″ (SARS-CoV-2).

Tuttavia, al fine di incrementare la diffusione di comportamenti orientati alla prevenzione della patologia, si

rende necessario predisporre attività di monitoraggio dei prezzi di articoli sanitari, nella specie disinfettanti a

base di cloro ed alcol e mascherine protettive, stroncando la possibile speculazione dei privati, nonché

garantendone la distribuzione gratuita presso tutte le strutture sanitarie pubbliche.

Le esigenze del profitto non possono scavalcare quelle, di rango primario, legate alla tutela della salute di

tutti i cittadini, anche sulla base di quanto espresso dall’art. 32 Cost., comma 1, secondo cui “La Repubblica

tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure

gratuite agli indigenti.”

Essendo chiara l’esigenza di favorire la diffusione di comportamenti responsabili dal punto di vista igienico-

sanitario, ho chiesto quindi al Ministero della Salute di attivare le strutture competenti per il monitoraggio

dei prezzi di articoli disinfettanti e mascherine, nonché per la distribuzione gratuita degli stessi presso le

strutture sanitarie pubbliche, al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus”.