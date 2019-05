Politica Manutenzione stradale, all’Irpinia oltre 9 milioni di euro. Alaia: “Tempi strettissimi per inizio lavori” 17 maggio 2019

“Con l’adozione del decreto dirigenziale 31 del 3 maggio scorso, la Giunta regionale, dietro nostro impulso, ha approvato i criteri e gli indirizzi per la realizzazione degli interventi di manutenzione della rete stradale irpina. Le attività partiranno in temi strettissimi e le risorse messe a disposizione – oltre 9 milioni di euro – saranno impiegate, tra l’altro, per coinvolgere cantonieri ed operai che dovranno assicurare la percorribilità delle nostre arterie principali.”

Lo afferma il Consigliere regionale Enzo Alaia.

“Da tempo abbiamo posto all’attenzione del governo regionale – spiega Alaia – la necessità di stanziare più risorse da destinare alla manutenzione delle nostre strade. In particolare in Alta Irpinia abbiamo ravvisato l’urgenza di interventi che rimedino all’incuria di anni. Con l’approvazione dei criteri e degli indirizzi di spesa, la Giunta ha dato concretamente il via al primo lotto di interventi. L’Acamir, l’Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti, ha già espletato le procedura di gara per cui l’inizio delle attività è imminente.”

“Con questo provvedimento, la Regione dà un ulteriore segnale di concreta attenzione per le aree interne. Ora, in sinergia con l’Amministrazione provinciale – conclude Alaia – dovremo far sì che le risorse vengano impiegate efficacemente.”