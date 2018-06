Magazine Manocalzati, tutto pronto per il ColorDay: l’evento dove i bambini diventano grandi artisti 29 giugno 2018

Torna a Manocalzati l’evento per chi ama l’arte, i colori e il divertimento. Tutto pronto per il Colorday 2018 che domenica 28 giugno aprirà a grandi e piccini le porte del divertimento attraverso la creatività. L’evento che ha riscosso grande successo nelle passate edizioni nascec dalla collaborazione tra l’Arciconfraternita dell’Immacolata di Manocalzati e lo studio Mojo Tattoo. La loro sinergia ha dato vita a questa splendida manifestazione che anche quest’anno darà la possibilità di espriremere tutta la creatività dei più piccoli grazie ai vari laboratori messi in piedi per l’occassione.

Spensieratezza e momenti di applicazione creativa scandiranno la giornata che dalla ore 9:00 vedrà già i bambini all’opera. Vestiti comodi, scarpe da ginnastica e cappellino per garantire la massima libertà ai ragazzi sono gli unici consigli dell’organizzazione. Per assicurare la massima sicurezza, il centro città verrà completamente chiuso al traffico e la polizia municipale vigilerà sugli automobilisti indisciplinati per fare in modo che tutto si svolga con la massima serenità.