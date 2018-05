Bilancio esaltante per la 18esima edizione del concorso nazionale del migliore giornalino scolastico “Carmine Scianguetta”. L’Irpinia e Manocalzati sono diventati per tre giorni il laboratorio dell’editoria scolastica. Centinaia e centinaia i ragazzi provenienti da tutt’Italia che, lo scorso fine settimana, hanno affollato il Castello di San Barbato per partecipare alle giornate conclusive del concorso diventato negli anni riferimento di tutte le scuole italiane. Ecco, di seguito tutte le scuole premiate nelle due giornate di chiusura della manifestazione aperta da un convegno al quale hanno preso parte, tra agli altri, anche l’assessore regionale Lucia Fortini, Antonietta Oliva di Libera e il giudice Giovanni Grasso. Coordinatrice e riferimento della manifestazione la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Manocalzati “don Lorenzo Milani” Fiorella Pagliuca, supportata dal corpo docente ed, in particolare, dall’insegnante Giuseppina Guarino.

Per i giornali delle scuole dell’infanzia:primo premio per “Fantagiornalino” I.C. “ L. Montini”- Scuola dell’Infanzia (Campobasso) e Scuola dell’Infanzia “Un Ciclone di notizie” 2° Circolo D.D. “F. Giampaglia” Ercolano(NA); secondo premio per “Il giornalino della scuola” Scuola materna “La Famiglia ” Caselle Torinese (To), “Il mondo dei piccoli” I.C. “A. Moro-Don Tonino Bello” Rutigliano (BA) e “Millecolori” 3° Circolo Didattico- Scuola dell’Infanzia “San Marco Evangelista”- Castellammare di Stabia (NA). Per quanto riguarda le secondarie il primo premio va a Afeltra – maestro di giornalismo “Noi e il Mondo” 5° Circolo Didattico “G. Palatucci” Avellino e “Un Ciclone di notizie” 2° Circolo D.D. “F. Giampaglia” Ercolano(NA); secondo premio per “New Generation” Direzione Didattica “Dante Alighieri” Brusciano (NA), “L’Arcobaleno. La voce della Scuola” 1° Circolo Didattico San Giuseppe Vesuviano (NA) e “Giornale di bordo” 2° Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” Terlizzi (BA); terzo premio per “Notizie in volo” I.C. “A. Moro- Don Tonino Bello” Rutigliano (BA). Premio speciale per “Amico per un anno” D. Statale Solofra , “LA GAZZETTA DI CLASSE-MAGAZINE: noi cittadini di domani” Direzione Didattica Statale di Baronissi Baronissi (SA), “La voce di Alladin” Scuola Paritaria Alladin Aversa (CE), “Baobab, l’albero delle notizie scolastiche” Direzione Didattica Statale “Ciampino II” Ciampino (Roma), “San Marco News” D.D. 3° Circolo “S. Marco Evangelista” Castellammare di Stabia (NA). Per quanto riguarda le secondarie primo premio a “Icarus” IIS “Oliveti-Panetta” Locri (RC), “Tiri Mancini” Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini” Avellino; primo premio (formato rivista) “Libero Pensiero Liceo Statale “F. Brunelleschi” Afragola (NA); secondo premio a “Prometeo” Liceo “Galvani” Bologna, “La Voce del Leone” Istituto di Istruzione Superiore “Roncalli” Poggibonsi (SI); terzo premio per “The Penny Royal Tea” Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” Scafati (SA), “Cronache dal Meucci. La scuola raccontata agli studenti” IIS “Laeng – Meucci” Castelfidardo (An); premio speciale per “Il Brogliaccio” I.T.N. “Nino Bixio” Piano di Sorrento (Na); “Il giovane periferico” ISS “E. Torricelli” Roma, “Il Corriere del Sacro Cuore” Liceo “Sacro Cuore” Roma, “La Voce di Matilde” Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa” Reggio Emilia, “TLS News” I.T. “Scaruffi – Levi – Tricolore” Reggio Emili, “Noi” “ Il Giornale dell’edizione speciale” IPSSEOA “Ten. M. Pittoni” Pagani (SA), “LEGGIMI – Giornalino scolastico” IISS “ Mons. A. Bello” Molfetta (BA), “Il Severino” Liceo Statale “G. Galilei” Voghera (Pv), “Liberamente” Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” Torino, “@zonzo” Liceo “ De Sanctis-Galilei” Manduria (TA), “Il Corriere dell’Aeronautico” Liceo Scientifico “A. Locatelli” Bergamo, “FERMI…amoci a leggere – LiberaMente” Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi” Sarno (SA). Primo premio AFELTRA – Maestro di giornalismo “Voce fuori campo” Liceo Scientifico “De Caprariis” Atripalda(AV), “L’INTERVALLO- The Voice” Liceo Classico “Umberto I” Napoli; terzo premio per “Non solo Atzeni” IIS “Bacaredda- Atzeni” Cagliari. Primo premio AFELTRA – Maestro di giornalismo per “Inchiostro vivo” I ragazzi della 3^ I I.C. “Cocchia – Dalla Chiesa” Avellino e “Il Grillo parlante” I.C.2 “V. Russo” Palma Campania (NA); secondo premio AFELTRA Maestro di Giornalismo “Tam tam- Una notizia tira l’altra” I.C. “S. G. Bosco- Buonarroti” Giovinazzo (BA); GIORNALI FORMATO RIVISTA: primo premio per “Chiodo fisso” I.C. “ Marconi-Oliva” Locorotondo (BA); secondo premio per “Il Gazzettino della Dante” I.C. “Perna-Alighieri” Avellino e “Cortese’s news” I.C. “ Nino Cortese” Arpino Casoria (Na). Terzo premio per “Senti chi parla adesso” I.C. “S. Aurigemma” Monteforte Irpino e “L’eco dei Campanili” I.C. “A. Di Meo” Volturara Irpina (Av). Premio speciale per “Noi scuola tutti insieme…con fantasia raccontiamo” ICS 1 Lavello (PZ), “Una voce per Durazzano” SMS-I.C.2 Sant’Agata de’ Goti (BN), “Il Faro” I.C. “M. Pironti” Montoro (AV), “Squol@buk: sbagliando s’impara” I.C. “ Pollione” Formia (LT). Il primo premio legalità “Siani” va a “Il viaggio di Amal” IC “Perna-Alighieri” Avellino. Per le scuole secondario di primo grado primo premio a “Prudenzano magazine” I.C.- SMS “F. Prudenzano” Manduria (Ta); premio speciale a “L’eco della scuola” SSS 1° Grado “ Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII Ruvo di Puglia (Ba); terzo premio per “Il Melograno” S. 1° Grado “Giacomo Vitale” Piedimonte Matese (CE), “In punta di penna” SMS “Sarnelli- De Donato- Rodari” Polignano a mare(BA); premio speciale a “News 2.0” I.C. “L. Da Vinci ” Dugenta-Frasso-Limatola (BN), “Giornalino della scuola” S.M.S. “ V. Alfieri + Conservatorio” Cagliari, “La voce del XX” I.C. “ Villa Fleurent” Napoli, “Piccolo reporter” I.C. “ A. De Blasio” Guardia Sanframondi (BN), “Castaldo Nosengo Report- Il circolo dei ragazzi” I.C.2 “ Castaldo-Nosengo” Afragola (NA), “Squol@buk: sbagliando s’impara” I.C. “ Pollione” Formia (LT), “LIBERA…MENTE” I.C. “ Giovanni XXIII” Baiano (AV), “Tam tam” I.C.S. “Forino (AV), “La campanella dell’informazione” I.C. di Casalbore-Montecalvo Irpino (AV), “LA FARFALLA” I.C. “Deganutti-Latisana” Latisana (UD), “Scripta manent” S.M.S. “Ammendola- De Amicis” San Giuseppe Vesuviano(NA). Per la sezione web, infine, il primo premio va “Hermes – Sulle ali della notizia” Liceo Ginnasio Statale “Brocchi” Bassano del Grappa (VI), premio speciale “TG SCHOOL 24” Scuola Primaria “F. Montesi” Fano (PU), Blog Marconi” I.S. “G. Marconi” Giugliano in Campania (NA); terzo premio per “Segni e Sogni” I.I.S.S. “F. De Sanctis” Sant’Angelo dei Lombardi (AV); premio speciale per “Times Riva School” I.S.S. “Riva Sarnico” Sarnico (BG); terzo premio per “L’Ettore- www.lettore.org” I.T.T. “E. Majorana” Milazzo (ME); secondo premio per “La gazzetta delle medie” S.S.S.1° “Petrarca- Padre Pio” San severo (FG).