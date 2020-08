Avellino Mani sui cuori, ripartono le visite specialistiche gratuite. Russo: “La prevenzione può salvare la vita” 19 Agosto 2020

Prevenzione, da settembre ripartono le visite specialistiche dell’associazione “Le mani sui cuori” presieduta dal dottore Franco Russo.

Visite gratuite che si terranno presso i locali della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria in via degli Imbimbo ad Avellino.

“La solidarietà non dovrebbe mai fermarsi, così come non dovrebbe mai fermarsi l’attività di prevenzione medica”, afferma Russo. “Ho ritenuto opportuno riprendere le nostre giornate di prevenzione medica dopo la necessaria sospensione per il contenimento del contagio da coronavirus. Da medico ribadisco che la prevenzione è fondamentale per una diagnosi precoce e che in molti casi consente di salvare vite umane”.

“Ovviamente, le nostre visite saranno effettuate nel rigoroso rispetto delle norme vigenti. Per evitare assembramenti, le prenotazioni seguiranno un rigoroso calendario orario e tutti dovranno obbligatoriamente essere muniti di mascherina e mantenere la distanza interpersonale per il rispetto di noi stessi e degli altri ma soprattutto per il rispetto della vita quale dono divino”.

Le visite saranno effettuate in varie tappe a partire dal 02 settembre

02 settembre 2020 ore 16:30 – 19:30

ore – 06 settembre 2020 ore 16:30 – 19:30

ore – 08 settembre 2020 ore 16:30 – 19-30

ore – 09 settembre 2020 ore 16:30 – 19:30

ore – 12 settembre 2020 ore 09:30 – 12:30 e ore 16:30 – 19:30

ore – e ore – 13 settembre 2020 ore 16:30–19:30

Informazioni generali si può telefonare, dalle ore 19 alle ore 21, al numero 3938783019 (Signor Fortunato De Marco).