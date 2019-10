Attualità Mammografia gratis all’Asl di Avellino: da lunedì ambulatorio di radiologia aperto tutto il giorno 11 ottobre 2019

Mammografia gratis all’Asl di Avellino: da lunedì ambulatorio di radiologia aperto tutto il giorno. Una decisione che si incastra nell’ambito della campagna di prevenzione promossa dalla Regione Campania per gli screening oncologici, L’ambulatorio di Radiologia presso il Distretto Sanitario di Avellino, dunque, resterà aperto per l’intera giornata con l’obiettivo di promuovere la prevenzione del tumore al seno per le donne, soprattutto nella fascia considerata a maggiore rischio.

Le donne, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti in provincia di Avellino, potranno recarsi presso il Distretto Sanitario in Via degli Imbimbo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, senza prenotazione o su invito della stessa Asl di Avellino, ed effettuare gratuitamente la mammografia.

La mammografia è un esame radiologico della mammella, efficace per identificare precocemente i tumori del seno, in quanto consente di identificare i noduli, anche di piccole dimensioni, non ancora percepibili alla palpazione. Si tratta di un esame fondamentale per prevenire il tumore al seno, che rappresenta il 30% di tutte le neoplasie femminili, per il quale una diagnosi precoce e tempestiva può ridurre notevolmente il rischio di mortalità.