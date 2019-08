Maltrattamenti in famiglia: nessun allontanamento per il 40enne

di AnFan

Nessun allontanamento dalla casa familiare per un 40enne di Avellino denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Lo ha deciso il giudice, Paolo Cassano, questa mattina. Dopo aver ascoltato accusa e difesa. L’intervento dei militari risale a ieri sera.

Il legale dell’indagato, l’avvocato Michele Fratello del foro di Avellino, ha sostenuto l’inapplicabilità della misura richiesta. E spiegato come, l’episodio di lesioni registrato, non si riferisse a una persona che abita in modo stabile all’interno dell’abitazione. Perciò, sostiene la difesa, la misura sarebbe inutile rispetto alla contestazione. Ragioni che hanno convinto il giudice a non convalidare l’allontanamento dalla casa familiare. Il 40enne rimarrà, quindi, in quella casa.