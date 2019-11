Cronaca Primo Piano Maltempo in Irpinia, super lavoro dei vigili del fuoco: ecco tutti gli interventi 4 novembre 2019

I Vigili del Fuoco di Avellino hanno continuato per tutto l’arco della giornata a lavorare per far fronte alle chiamate di soccorso per il forte maltempo che ha colpito la nostra provincia. Alla fine si contano circa sessanta interventi effettuati, soprattutto per allagamenti, infiltrazioni d’acqua, piccoli smottamenti, recupero veicoli impantanati, e caduta di rami e alberi, spesso anche di grosso fusto, dovuti al forte vento.

L’area maggiormente interessata, sempre la frazione Celzi di Forino, dove è stata data assistenza a persone che dovevano uscire di casa, bisognose di cure mediche. Tra i tanti interventi, anche uno particolare effettuato presso l’ufficio postale di Lauro, dove è stato rinvenuto un pacco contenente materiale sospetto. Sul posto è intervenuto il nucleo N. B. C. R. (nucleare-batteriologico-chimico-radiattivo) il quale ha recuperato l’involucro sospetto e consegnato ai Carabinieri per gli accertamenti di rito.

La squadra del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 51 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Manocalzati, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, senza grosse conseguenze per gli occupanti. Nel pomeriggio, invece, si è vdovuti intervenire a Taurano per la ricerca di una persona dispersa, ricerche che continuano tutt’ora. La sala operativa del Comando di via Zigarelli continua a ricevere segnalazioni di interventi, e si lavora ancora senza sosta per portarli a termine.