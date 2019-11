Maltempo: centralino dei vigili del fuoco di Avellino intasato dalle richieste di soccorso. Quelli più rilevanti si sono verificati in via Torone a Monteforte Irpino, per la caduta di un palo della Telecom; sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, all’uscita di Solofra per un albero caduto sulla sede stradale; in via Giulio Acciani, ad Avellino, per la caduta di una grossa impalcatura dovuta al forte vento; ad Atripalda in via Appia, per la rimozione di elementi pericolanti; a Venticano, nei pressi dello stadio per la caduta di un albero di grosso fusto; ancora ad Atripalda al vico Vincenzo Belli, per la rimozione di lamiere pericolanti. Continua il lavoro della sala operativa del Comando di via Zigarelli, per far fronte alle molte richieste che arrivano.