Basket Scandone Maltempo a Pozzuoli, rinviato il match tra Bava Virtus e Scandone 14 dicembre 2019

La S.S. Felice Scandone Avellino comunica che la gara contro la Bava Virtus Pozzuoli, prevista stasera alle 19:00 al Palazzetto “A. Errico” di Pozzuoli, è stata rinviata a data da destinarsi per indisponibilità del campo avversario, dovuta al maltempo di ieri.

Di seguito la nota inviata dalla Protezione Civile di Pozzuoli (NA):

«Il territorio del Comune di Pozzuoli è stato interessato, nel giorno 13.12.2019, da forti episodi di precipitazioni piovose, accompagnate da intensissime raffiche di vento, che in alcuni casi hanno superato gli 80 km/h e che hanno generato sul territorio comunale molteplici inconvenienti per la caduta di alberi, tabelloni etc.

Il palazzetto dello sport “Antonio Errico” è stato oggetto della caduta di alberi di grosso fusto, che hanno intercluso l’accesso alle aree di parcheggio e di accesso alla struttura sportiva ed alla scuola media ivi allocata.

Pertanto si comunica a codesta società sportiva che l’accesso alle aree di parcheggio e agli ingressi dell’impianto sportivo denominato “A. Errico” è vietato dalle ore 19:00 del 13.12.2019 fino alle ore 24:00 del 15.12.2019, per permettere ai tecnici della Protezione Civile la rimozione degli alberi caduti e la verifica di quelli restanti.

Si comunica inoltre che saranno verificate anche le linee elettriche di adduzione all’impianto, per cui è probabile che la struttura in oggetto sia mancante, per i giorni suddetti, di energia elettrica.»

Di seguito il comunicato della squadra di Pozzuoli:

La tempesta che si è abbattuta venerdì sera su Pozzuoli ha provocato danni ingenti attorno alla struttura del Pala Errico della Solfatara. Un albero di alto fusto si è abbattuto davanti all’ingresso del palazzetto con gli atleti che sono dovuti uscire ieri sera dall’uscita secondaria della struttura. Questa mattina la Protezione Civile del Comune di Pozzuoli ha effettuato un sopralluogo dove si sono evidenziati diversi altri alberi e un palo dell’energia elettrica pericolanti. Per questo motivo non essendoci i requisiti minimi di sicurezza è stato deciso il rinvio del derby in programma questa sera al Pala Errico contro la Scandone Avellino. La gara dovrebbe essere recuperata il 29 o il 30 dicembre prossimo.