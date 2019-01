Attualità In Evidenza Primo Piano Malati bloccati in casa dalla neve e auto in panne: superlavoro per i Vigili del Fuoco 4 gennaio 2019

I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in diversi interventi per una perturbazione a carattere nevoso che ha interessato l’Irpinia.

I caschi rossi sono intervenuti in soccorso di diverse auto rimaste bloccate, per rimuovere rami e alberi caduti sulla carreggiata e per il trasporto di persone in ospedale per essere sottoposte a dialisi.

Alcuni di questi interventi riguardano anche la rimozione di pezzi di ghiaccio dalle volte delle gallerie della SS7, Ofantina. Le squadre della sede centrale e delle sedi distaccate stanno lavorando per far fronte alle richieste che giungono alla sala operativa del Comando di via Zigarelli.