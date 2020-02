Politica “Mai più vitalizi”: M5S di Avellino e Mercogliano in piazza anche nel capoluogo irpino 14 febbraio 2020

“Mai più vitalizi, facciamoci sentire!” è il titolo dell’iniziativa promossa congiuntamente dal MoVimento 5 Stelle di Avellino e di Mercogliano in programma per domani, sabato 15 febbraio, a partire dalle 16.30, lungo Corso Vittorio Emanuele (altezza Chiesa del Rosario) nel capoluogo irpino.

“In contemporanea con la manifestazione nazionale di Roma che vedrà la partecipazione dei portavoce del M5S di tutti i livelli istituzionali e di migliaia di attivisti, abbiamo raccolto la volontà di chi non potrà essere nella capitale di testimoniare con una presenza in città l’adesione forte e convinta ad una battaglia sacrosanta contro un sistema di privilegi che costa 56 milioni di euro l’anno e che il M5S sta scardinando nell’interesse del Paese”, commentano gli organizzatori.

“Solo pensare di ripristinare ciò che finalmente è stato, a ragione, tolto alla casta rappresenta uno schiaffo inaccettabile per tutti gli italiani onesti che lavorano una vita intera per raggiungere la pensione. E’ una questione di equità e giustizia sociale che, come sempre, ci vede in prima linea insieme ai nostri attivisti e a cui i cittadini sabato pomeriggio ad Avellino come a Roma non faranno mancare il loro apporto”, concludono.