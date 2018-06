M5S, Maraia: “Nomina Sibilia è impegno concreto per l’Irpinia”

“L’Irpinia è nel Governo del cambiamento. Il deputato del M5S, Carlo Sibilia, è stato nominato sottosegretario al Ministero dell’Interno e questo ci rende davvero felici ed orgogliosi. Carlo è la prova e la garanzia dell’attenzione che il Governo del Cambiamento avrà per le aree interne e per la nostra Irpinia”.

Queste le parole dell’on. Generoso Maraia “c’è tanto lavoro da fare. Diversamente dal passato, vogliamo garantire trasparenza e controllo nella gestione dei centri di accoglienza, vogliamo impedire quello che è stato un vero e proprio business sulla pelle delle persone, vogliamo potenziare le dotazioni organiche e strumentali di tutti i corpi di forza pubblica, tenendo conto, nel nostro caso, della particolare conformazione del territorio irpino fatto di piccoli centri distanti l’uno dall’altro e che necessitano di solidi presidi di legalità.

Vogliamo ancor più rafforzare la cooperazione di tutti i corpi di polizia, in particolare per garantire un contrasto ramificato contro gli ecoreati e per favorire la protezione dell’ambiente e della salute umana.

Vogliamo, inoltre, restituire centralità e dignità ai volontari dei Vigili del Fuoco che, con il loro lavoro, svolgono il prezioso servizio di tutelare il nostro patrimonio boschivo, proteggendo la verde Irpinia dagli ormai sempre più diffusi incendi.

L’impegno di Carlo è prezioso per tutti noi, è per questo che dobbiamo sostenerlo con forza e convinzione. Il Cambiamento passa da ciascuno di noi e tutti devono sentirsi protagonisti.

Un augurio particolare va anche a Vincenzo Zoccano, 5 Stelle, presidente del forum italiano sulla Disabilità e Irpino anche lui, poiché originario di Greci e Montaguto. Zoccano è stato nominato sottosegretario al Ministero della famiglia e disabilità. È la prima volta che un simile incarico viene dato ad un uomo non vedente che viene da battaglie sociali di grande importanza”.