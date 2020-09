Politica M5S, Luigi Cirillo: “Occorre rilanciare i mercati comunali coperti” 4 Settembre 2020

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Luigi Cirillo, avanza la proposta di rilanciare i mercati comunali coperti, come luoghi dove il commercio incontra aggregazione, cultura, socialità.

“Stiamo cercando – spiega il consigliere – di immaginare per i mercati rionali un futuro come luoghi di innovazione, in cui il patrimonio cognitivo, umano e sociale presente in un territorio venga messo a sistema per sperimentare modelli di impresa e di servizio in un quadro collaborativo a cui prendono parte i diversi attori locali per dare risposta alle necessità della comunità”.

“All’orizzonte prospettiamo – conclude Cirillo -, non solo di creare coperture per i mercati rionali, ma di prevedere pianificazioni più ampie e strategiche, per dotare gli spazi di nuova impiantistica, pavimentazioni e servizi primari, illuminazione, viali interni pedonali per i flussi di consumatori che si snodano tra gli esercizi commerciali, aree dedicate al carico e scarico, raccolta differenziata in una visione ecosostenibile a impatto zero, favorendo sicurezza, controllo e decoro urbano”.