M5s, Gubitosa a Mattino 5: “Soldi freschi alle aziende, Reddito di Emergenza e no al Mes”

“Stamane sono intervenuto in diretta a Mattino 5 per affermare tre fatti fondamentali per il MoVimento 5 Stelle e per il Paese – dichiara il deputato del M5s Michele Gubitosa -. Stiamo lavorando ad un Reddito di emergenza che entrerà a far parte del Decreto di Aprile per sostenere le famiglie messe in ginocchio dalla crisi e tutte quelle categorie di lavoratori che sono rimaste fuori dal primo decreto, il Cura Italia. Appronteremo un ristoro per tutte quelle aziende in difficoltà, in base al numero dei dipendenti e al calo del fatturato: daremo soldi a fondo perduto per far ripartire le imprese.

Sono arrivati i 600 euro sui conti correnti di tutte le partite Iva che hanno fatto richiesta: nel prossimo decreto di aprile aumenteremo il bonus fino a 800 euro che saranno erogati subito a tutta la platea interessata. Infine, ho ribadito la mia contrarietà al Mes, uno strumento che, di fatto, non esiste senza condizionalità. Non c’è nessuno motivo di entrare in quel meccanismo come ha fatto la Grecia quando è aperta l’opzione di far comprare i nostri titoli di Stato alla Bce, come fa la Fed per gli Stati Uniti o la Bank of China per la Cina. Il mio pieno sostegno va a Giuseppe Conte in questa durissima trattativa con l’Europa” conclude l’onorevole pentastellato.