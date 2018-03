Politica Carlo Sibilia eletto segretario alla Camera: “Un onore lavorare con Roberto Fico” 29 marzo 2018

“Lavorare a stretto contatto con Roberto Fico per il bene del Paese mi inorgoglisce. È un vero onore poter operare per il Parlamento. Per Fico e per me ci sono motivi di responsabilità in più, visto che teniamo moltissimo al Sud e alle zone interne come l’Irpinia. Vogliamo e speriamo di contribuire al rilancio di determinate zone italiane, il nostro impegno sarà massimo e lavoreremo intensamente”.

Questo il commento del deputato irpino pentastellato Carlo Sibilia, eletto tra gli otto segretari di presidenza alla Camera. Con le sue 199 preferenze, Sibilia vince il derby avellinese con Maria Pallini, anche lei del M5s.

“Vogliamo portare una ventata di innovazione in Parlamento e nel Paese, nel pieno rispetto delle istituzioni – prosegue il deputato – Farò del mio meglio come sempre. È una carica importante specialmente per il nostro territorio”.