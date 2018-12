Lutto nel mondo della politica irpina: scomparso l’onorevole Pietro Foglia

Grave lutto nel mondo della politica irpina e campana. E’ venuto infatti a mancare all’affetto dei suoi cari l’onorevole Pietro Foglia all’età di 68 anni. Ricoverato d’urgenza al “Moscati” qualche giorno fa, Foglia ha lasciato ieri pomeriggio l’ospedale in fin di vita ed è stato trasportato a casa dai familiari, dove ha trascorso i suoi ultimi istanti.

Foglia, nativo di Baiano, nel Mandamento, è stato per due volte Presidente del consorzio Asi, Presidente del Consiglio Regionale della Campania, nell’era Caldoro, e candidato col Centrodestra alle politiche del 4 marzo. In passato è stato un riferimento storico della Democrazia Cristiana, della Margherita, dell’Udc e di Forza Italia. Alle Regionali del 2010 ottenne 15mila preferenze. Stesso risultato eccezionale anche nel 2015, dove non scatto il seggio solo per il meccanismo elettorale di attribuzione degli stessi.

“Il caro amico Pietro è stato un autorevole protagonista della politica. Il suo impegno per la nostra terra non sarà mai dimenticato. La sua dipartita è una grave perdita per tutti noi. Alla moglie, alle figlie e a tutti i familiari il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”. Così il coordinatore provinciale di Forza Italia, l’onorevole Cosimo Sibilia, appena diffusa la notizia.