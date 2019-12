Avellino Calcio Lupi in vacanza, società al lavoro: il Natale non ferma l’Avellino 23 dicembre 2019

di Claudio De Vito. “L’augurio più notevole lo faccio a me, di conseguenza, a tutti coloro che vivono e amano la maglia dell’Avellino affinché l’Avellino possa continuare a essere protagonista in questo campionato”. E’ il messaggio augurale per le festività di Ezio Capuano all’atto del rompete le righe consumatosi dopo il test del Partenio-Lombardi contro il Gesualdo. 7-0 il risultato ai danni della formazione del torneo di Promozione con Alfageme e De Marco in evidenza con una doppietta a testa e Morero, Di Paolantonio ed Evangelista ad iscrivere i rispettivi nomi sul tabellino della sgambata sostitutiva della trasferta di Catania.

Arrivederci al 2020, precisamente al 2 gennaio quando il gruppo biancoverde si ritroverà per la ripresa in vista del match casalingo con la Vibonese. “Il girone di ritorno inizierà con partite a stretto giro di posta – ha sottolineato Capuano – cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo lavorato bene in questi giorni e consegnato un programma personalizzato ai calciatori: dovranno rispettarlo durante questa sosta per poi riprendere, sperando di continuare questo momento magico”.

Prima però ci sarà da sedersi attorno ad un tavolo per definire alcuni aspetti contrattuali. Dopo Natale, probabilmente il 27 dicembre, infatti il trainer di Pescopagano dovrebbe incontrare la società per discutere il prolungamento dell’accordo. In quella sede Capuano chiederà garanzie per sé stesso, per il suo vice Giuseppe Padovano attualmente senza contratto e anche per la permanenza di Salvatore Di Somma. Nessuno è stato blindato dal presidente Luigi Izzo per il quale si prospettano festività al lavoro per definire le questioni spinose di questo avvio di gestione.