Avellino Calcio Lupi sul Tricolle: Ariano Irpino prepara la festa all’Avellino 30 maggio 2018

di Claudio De Vito – L’impianto sportivo è stato inaugurato l’1 ottobre di due anni fa per l’atletica leggera, ma adesso è giunto il momento di saggiare per la prima volta il manto erboso. Lo farà l’Avellino che domani alle 18 (ingresso gratuito) sarà di scena all’Arena “Pietro Mennea” per l’ultima sgambata prima del rompete le righe stagionale. I lupi saranno ospiti della Vis Ariano, compagine locale militante nel campionato di Promozione, e più in generale dell’intera comunità arianese con a capo il primo cittadino Domenico Gambacorta.

L’Arena “Pietro Mennea” ha una superficie in erba naturale (in sintetico invece l’altro impianto di Ariano Irpino, il “Silvio Renzulli”) con duemila posti di capienza e sarà uno dei perni delle Universiadi 2019. La struttura è stata completamente finanziata dalla Regione Campania e ha ottenuto l’omologazione della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) per la pista di atletica e per le pedane.

Cresce l’attesa sul Tricolle tra i tanti tifosi biancoverdi radunati sotto l’insegna del neonato club A399. Al termine dell’amichevole è previsto un momento di festa con i calciatori dell’Avellino che potrebbero tornare ad Ariano Irpino per il ritiro precampionato. La località della Valle Ufita infatti è in corsa con Sturno come sede della preparazione estiva che nel comune arianese potrebbe giovare si strutture sportive e ricettive di un certo rilievo.