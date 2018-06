Lupi in vacanza: Mixed Zone raddoppia con lo Speciale Estate

Il campionato dell’Avellino è terminato ma il nuovo inizio in vista della prossima stagione è tutto da scrivere. A bocce ferme Mixed Zone non lascia, anzi raddoppia con lo Speciale Estate in onda ogni martedì e venerdì dalla settimana prossima. Primo appuntamento martedì 5 giugno.

Dopo il successo registrato durante la stagione con 38 puntate, Claudio De Vito torna con due appuntamenti settimanali per approfondire le tematiche riguardanti società, panchina, mercato e tutto l’universo biancoverde per un’analisi a 360 gradi.

Mixed Zone Speciale Estate in diretta Facebook alle 18 sulle fanpage Irpinianews e Mixed Zone Irpinianews e nel gruppo ufficiale Mixed Zone Irpinianews.

Aspettiamo i vostri commenti per interagire live in tutto il periodo che condurrà verso l’alba della stagione 2018/2019. Mixed Zone non va in vacanza: il martedì e il venerdì alle 18 il focus estivo sui lupi.