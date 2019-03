Lupi a caccia della svolta: alle 20 l’analisi a Mixed Zone

Torna questa sera alle 20 Mixed Zone, il format di approfondimento sportivo ideato e condotto da Claudio De Vito sulla Web TV di Irpinianews.

Nuova tappa in Sardegna per l’Avellino chiamato all’affermazione esterna sul Castiadas per continuare a sperare nel primato. L’ennesimo turno cruciale per i lupi concentrati sul prossimo avversario e con un occhio al big match di giornata Sassari Latte Dolce-Lanusei.

A Mixed Zone l’attesa per l’esterna sarda con le parole di Daniele Cinelli. Le ultime da casa biancoverde e il riassunto della settimana per la consueta analisi sui lupi a 360 gradi, impreziosita dagli spunti offerti in diretta Facebook dai commenti dei tifosi.

