Attualità Lunedì riapre la Biblioteca di Montevergine 11 giugno 2020

Da lunedì 15 giugno 2020 la Biblioteca di Montevergine riaprirà al pubblico, con orario dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì.

Saranno per il momento attivi soltanto i servizi di prestito, locale ed interbibliotecario.

Si richiede la prenotazione telefonica obbligatoria.

L’ingresso in biblioteca sarà consentito ad un solo utente per volta, munito di mascherina e guanti monouso (l’utente dovrà esserne dotato per proprio conto).

Una volta entrato in Biblioteca, l’utente sosterà nell’atrio, avendo cura di mantenere un’adeguata distanza di sicurezza, in attesa dell’espletamento delle varie operazioni.

All’atto della prenotazione telefonica saranno fornite dettagliate informazioni per disciplinare il rientro degli utenti in piena sicurezza e cercare di ridurre al minimo gli inevitabili disagi.

A tali disposizioni gli utenti sono pregati sin d’ora di attenersi scrupolosamente. Informazioni e prenotazioni ai numeri di telefono 0825787191-789933, attivi negli orari di apertura della Biblioteca.