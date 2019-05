Provincia L’ufficio postale di Calitri veste nuovi colori: il murale di Alaniz celebra il lato romantico della posta 14 maggio 2019

L’ufficio postale di Calitri si tinge di nuovi colori: le sue pareti esterne sono state dipinte con un murale, ideato e realizzato per Poste Italiane dallo street artist Alaniz.

L’opera è parte della seconda fase del progetto “PAINT – Poste e Artisti Insieme Nel Territorio”, che intende promuovere la creatività dei giovani artisti rendendo al contempo gli uffici postali ancora più accoglienti e vicini alle comunità che li ospitano.

Il progetto PAINT, inoltre, si integra nel programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

Alla cerimonia di presentazione dell’opera sono intervenuti il sindaco di Calitri Michele Di Maio e, per Poste Italiane, il direttore della Filiale di Avellino Giacomo Scibelli.

Alaniz è un pittore argentino autodidatta specializzato in opere di Street Art e Arte Murale. Ha cominciato con i collage nel 2011 a Berlino, città dove vive da 8 anni. A partire da un paio d’anni dopo ha cominciato a utilizzare la Mural Art come sua principale forma d’espressione.

L’opera di Alaniz vuole rappresentare il lato “romantico” del servizio postale. Ai tempi in cui le lettere rappresentavano il mezzo di comunicazione più popolare, la figura del postino poteva essere addirittura vitale per ognuno di noi: il destino di ciascuno poteva cambiare per quanto scritto su un semplice pezzo di carta. L’aspetto particolare sta nel riscontrare come un elemento apparentemente fragile come quello della lettera possa essere così cruciale per la vita di molte persone.

L’iniziativa PAINT coinvolgerà 20 uffici postali in altrettanti piccoli Comuni, valorizzando il radicamento di Poste Italiane nel tessuto sociale ed offrendo un nuovo tratto estetico alle strade e alle piazze dei piccoli borghi italiani ed è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.