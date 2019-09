Politica Luciana Castellina e Ciriaco De Mita a confronto con i “Millenials”. Appuntamento il 25 settembre ad Avellino 10 settembre 2019

Luciana Castellina e Ciriaco De Mita a confronto con i “Millenials”. L’appuntamento è per mercoledì 25 settembre, alle 17.30, al Casino del Principe di Avellino. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Avionica” – in collaborazione con Arci – che, sulla propria pagina Facebook, descrive così l’incontro.

“Il novecento: il “secolo breve” segnato dall’ingresso delle masse nella storia, da due guerre mondiali, dal fascismo e dalla Resistenza, dall’avvento della democrazia, della costituzione e della Repubblica il cui tempo veniva battuto dalla Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, i movimenti extraparlamentari. Il secolo della Politica, quella che inizia con la lettera maiuscola, vissuta collettivamente, alimentata da sogni, speranze, volontà di migliorare concretamente la vita di milioni di persone da condurre fuori dalla miseria e dalla fame, attraverso il dispiegarsi dello sviluppo delle forze produttive, delle lotte operaie e dei nuovi diritti. Un secolo che si chiude con un decennio di anticipo con la caduta del muro di Berlino e il crollo dell’Unione Sovietica, con tangentopoli e la fine della prima repubblica, con il trattato di Maastricht, la guerra in Kosovo e i movimenti contro la globalizzazione”.

“Un secolo chiuso rocambolescamente che continuamente rientra in gioco all’interno del dibattito pubblico, una pratica chiusa troppo in fretta a cui invece le nuove generazioni possono ancora attingere per capire il presente. Per questo motivo abbiamo pensato di organizzare una giornata di dibattito e incontro con due grandi protagonisti della storia italiana: Luciana Castellina e Ciriaco de Mita. Non un evento di celebrazione, né un amarcord sulla politica degli anni che furono, ma un confronto tra generazioni con al centro, più che il passato, il presente e il futuro”.

“Un dibattito pensato e rivolto agli under 35 per confrontarsi spontaneamente e serenamente con la storia di questo Paese. Lo faremo saltando in un colpo solo più generazioni di amministratori e politici protagonisti della seconda e terza repubblica, per ragionare insieme di queste figliocce un pò incerte e cagionevoli della nostra preziosa storia repubblicana”.

Luciana Castellina è una politica, giornalista tra i fondatori de “Il Manifesto” e scrittrice italiana, parlamentare comunista, più volte eurodeputata, autrice di numerose pubblicazioni, presidente onoraria dell’ARCI dal 2014.

Ciriaco De Mita è un politico italiano, ex Presidente del Consiglio, più volte ministro e dal 2014 sindaco di Nusco. È stato inoltre segretario nazionale e poi presidente della Democrazia Cristiana e quattro volte ministro.