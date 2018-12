Attualità Primo Piano Luca Carboni ad Avellino: al Teatro “Gesualdo” l’unica data campana 12 dicembre 2018

Luca Carboni in concerto al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Il cantautore bolognese si esibirà sul palcoscenico del Massimo cittadino il prossimo 26 marzo. Da oggi in vendita i biglietti per quella che si annuncia davvero come “Una grande festa”. Un live che lascerà il segno nel pubblico dei suoi fans e di quanti amano la musica d’autore.

Il tour di cui fa parte la data irpina, unica in Campania, si chiama “Sputnik” e sta portando l’artista in giro per l’Italia già dallo scorso ottobre in club, palazzetti e teatri. Il suo viaggio proseguirà anche a marzo e ad aprile 2019. E proprio tra le destinazioni del nuovo anno c’è anche il capoluogo irpino, insieme a Udine, Mestre, Trento, Lecce, Cosenza, Messina, Palermo, Borgosesia, Grosseto, Rimini e Bologna.

La performance di Luca Carboni spazierà tra i pezzi del nuovo album che dà il nome al tour e i suoi più grandi successi che lo hanno fatto diventare tra i cantautori più amati del panorama musicale italiano. E proprio grazie a “Sputnik”, tra l’altro, che lo scorso mese il cantautore ha ricevuto due nomination ai “Rockol Awards 2018” nelle categorie miglior album italiano e miglior artista live italiano.