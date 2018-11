Attualità Primo Piano Luca Abete festeggia otto anni di selfie con OnePhotoOneDay 30 novembre 2018

Tutto pronto per la nona edizione di “One Photo One Day”, un’ esperimento di comunicazione fotografica ideato da Luca Abete il 1 dicembre del 2010. L’idea è quella di realizzare un diario fotografico quotidianamente aggiornato utilizzando la tecnica dell’autoscatto. Così facendo Luca ha anticipato la moda del selfie che è sopraggiunta in Italia qualche anno dopo. Ogni giorno la foto viene pubblicata su Flickr https://www.flickr.com/ photos/onephotooneday/ e sui canali social di Luca.

La collezione di ricordi fotografici vanta ad oggi più di 2900 foto capaci di regalare sorrisi, di far riflettere su argomenti di interesse comune, sensibilizzare e incuriosire.

Una vera e propria sfida a suon di selfie estemporanei che si rinnova ogni giorno e vive di contesti sempre nuovi, di costanza e di amore per l’immagine.

L’uso che ha fatto dello strumento fotografico in maniera non convenzionale lo ha visto protagonista di dibattiti e incontri sulle nuove frontiere della comunicazione moderna. Le sue foto sono state protagoniste di mostre. Molti organi di informazione settoriale hanno dedicato spazio all’idea e intervistato il protagonista. Loredana De Pace, autrice del libro “Tutto per una ragione” ha dedicato un capitolo del suo lavoro al progetto fotografico One Photo One Day.