Cronaca Lotta alla droga: denunciato giovane spacciatore 11 marzo 2019

I Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno denunciato un trentenne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici, è stato sorpreso in casa in possesso di vari pezzi di hashish, per un peso complessivo di circa 20 grammi. La droga è stata sequestrata e per il trentenne è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Dosi di hashish sono state rinvenute negli ultimi giorni anche nel corso delle numerose perquisizioni personali, effettuate dai Carabinieri nel montorese: modiche quantità che hanno fatto scattare a carico di tre detentori la segnalazione all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 1990, n. 309.