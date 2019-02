Benevento Lotta alla droga: arrestato spacciatore 53enne 8 febbraio 2019

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, a conclusione di un’attività finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato P.P. beneventano 53enne, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di eroina.

I Carabinieri, in via E. Cocchia, hanno notato l’uomo, già conosciuto ai militari per i suoi precedenti specifici proprio per reati in materia di stupefacenti, mentre dialogava con un noto tossicodipendente. Ai militari, in abiti e auto di copertura, non è sfuggita la consegna di una banconota di 20 euro da parte dell’acquirente in cambio di una dose di stupefacente ceduta dallo spacciatore.

Pertanto, i militari, subito dopo lo scambio, hanno deciso di controllare immediatamente e contestualmente i due. Addosso allo spacciatore, oltre al denaro contante, è stato trovato un altro involucro in cellophane, contenente verosimilmente eroina, vale a dire la medesima sostanza di quella consegnata poco prima al tossicodipendente.

I carabinieri hanno sequestrato sia il denaro che le due dosi di stupefacente rinvenute. Dopo essere stato condotti presso gli Uffici del Comando Provinciale di via Meomartini, lo spacciatore P.P. è stato dichiarato in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi, dopo le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, l’acquirente invece è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti a scopo non terapeutico.