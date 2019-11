Avellino L’orchestra giovanile del Conservatorio “Cimarosa” si esibisce a Napoli 25 novembre 2019

L’Orchestra Giovanile del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro, torna in scena a Napoli a

Palazzo Zevallos Stigliano, nell’ambito della rassegna “È aperto a tutti quanti” condotta in

collaborazione con i Conservatori della Campania che vede giovani talenti – musicisti e cantanti –

esibirsi nel salone delle Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano in un repertorio di musica

classica e contemporanea, nell’orario della pausa pranzo.

Sabato 30 novembre, alle ore 13:00, il concerto che vedrà l’Orchestra Giovanile del “Cimarosa” in

scena con il soprano Maria Grazia Schiavo e diretta dal Maestro Claudio Ciampa. Sul palco anche

Francesco Manna (percussioni), Giuseppe Scigliano (bandoneón) e Giacomo Vitale (pianoforte).

Per l’occasione saranno eseguiti brani, tra i quali “La Serenata in mi maggiore per orchestra

d’archi” di Antonín Dvořák, opera che si articola in 5 movimenti, ha una solida struttura classica

con una ricca tavolozza armonica e un’armoniosa eleganza nella scrittura nonché un’ispirazione

lirica prevalentemente d’ascendenza folclorica; “La canzone di Solvieg”, lied tratto dalle musiche

di scena che Edvard Grieg scrisse per la rappresentazione del Peer Gynt, il dramma di Ibsen, ed è

un dolcissimo canto d’amore.

E ancora: “La danza di Gioachino Rossini”, un’arietta contenuta nelle soirees musicales: su testo di

Carlo Pepoli è una vorticosa tarantella nel più puro spirito napoletano; “Woe” di Astor Piazzolla, su

una trama di archi in pizzicato, si snoda il canto del bandoneon; “Il Bacio” di Luigi Arditi, aria da

camera su testo di Gottardo Aldighieri, un valzer vorticoso e brillante che ben descrive l’impeto

amoroso.

«Incontrare i giovani dell’Orchestra giovanile del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino e

leggere nei loro occhi il desiderio d’imparare è stato per me una gioia immensa e il regalo più

grande – ha dichiarato il M° Claudio Ciampa – e di questo devo ringraziare i maestri Patrizia

Maggio, Simone Basso e Elena Perri, tutor degli allievi, e il maestro Roberto Maggio, direttore

dell’ensemble. Sarà un grande onore avere tra di noi anche il soprano Maria Grazia Schiavo,

napoletana, stella della lirica internazionale e docente al Cimarosa per proporre un programma

che in qualche modo rappresenta la mia storia di uomo e di musicista. Dedico questo concerto ai giovani che sanno incontrare la musica attraverso uno strumento, vicino a un leggio, ma

soprattutto al pubblico presente oggi in questo splendido luogo d’arte».

«Il “Cimarosa” torna protagonista in uno dei palazzi più belli e conosciuti di Napoli nel segno di un

costante lavoro che mira a portare fuori dalle aule universitarie le attività e i progetti di qualità del

nostro Conservatorio – affermano il presidente Luca Cipriano e il direttore Carmelo Columbro –.

Con i concerti di Palazzo Zevallos rinnoviamo una proficua sinergia con il gruppo Intesa Sanpaolo e

con la città di Napoli che ci onora e dà la possibilità di offrire ai nostri alunni una ribalta prestigiosa

come quella del salone delle Gallerie d’Italia».

Il programma:

Antonín Dvořák Serenata per archi in mi maggiore op. 22

I. Moderato

II. Minuetto: Allegro con moto-Trio

III. Scherzo: Vivace

IV. Larghetto

V. Finale: Allegro vivace

Edvard Grieg da “Peer Gynt” Solvejgs Lied per soprano e orchestra d’archi

Gioachino Rossini La danza – Tarantella napoletana per soprano, bandoneón, tamburello e

pianoforte*

Astor Piazzolla Woe per bandoneón e orchestra d’archi

Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras n. 5 “Cantilena” per soprano e orchestra di

violoncelli

Luigi Arditi Il bacio per soprano e orchestra d’archi

* Elaborazione di Giacomo Vitale

Francesco Manna percussioni

Giuseppe Scigliano bandoneón

Giacomo Vitale pianoforte

Orchestra giovanile del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino

Patrizia Maggio – Simone Basso – Elena Perri tutors

Violini primi Mirella Carleo, Yuri De Simone, Marianna Fusco, Vittorio Fusco, Mariarosaria Gaeta,

Arianna Gurrali, Maria Rosaria Improta, Simone Taurasi.

Violini secondi Marco De Caro, Christian Giordano, Maurizio Pellecchia, Luisa Paradiso, Monica

Pezzano, Chiara Tarantino.

Viole Valentina Grasso, Giuseppe Pascucci, Miriam Romei.

Violoncelli Sergio De Castris, Alessandro De Feo, Simone Donnarumma, Roberto Fusco, Emilio

Mottola, Chiara Napolitano, Ivana Pisacreta.

Contrabbassi Pierluigi Bartolo Gallo, Vincenzo Bruschi, Giuseppe Grimaldi, Emmanuel Nolfo,

Beatrice Valente.