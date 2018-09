Provincia L’opera “Scirocco” in anteprima ad Avellino: appuntamento con il jazz-poetry 21 settembre 2018

In anteprima ad Avellino la nuova opera della formazione che ha reinventato il genere jazz-poetry, gli Elettropercutromba. Sabato 22 settembre il reading-concerto dal titolo “Scirocco”, opera dedicata a Nicoletta, una suite dove la poesia e la musica si intrecciano per rievocare una storia in tre scene con una protagonista silenziosa che conduce lungo il percorso.

Lo Scirocco, il vento caldo che viene da sud-est, diventa metafora delle sensazioni interiori che legano al proprio vissuto, ritrovando inconsciamente i percorsi delle persone care. La città cinica per gli invisibili, con i suoi ritmi metropoliti tra cui tutto si consuma velocemente e in solitudine, soffocando le speranze e la vita tra gli sguardi indifferenti.

Settembre e la pioggia, l’ultima scena, raccoglie i residui di disperazione per trasformarli in riappacificazione con il mondo, sia quello visibile ai nostri occhi, sia quello racchiuso nel ricordo, nel pensiero che si allontana verso l’incognito. Gli Elettropercutromba si esibiranno sabato 22 settembre, alle ore 20,30, ad Avellino presso Villa Di Marzo (evento limitato a duecento ingressi), serata arricchita da una mostra di pittura dell’artista Joseph Izzo e dalla degustazione dei vini delle Cantine Di Marzo. Dopo la data del 22 settembre gli Elettropercutromba saranno a Cagliari il 29 settembre al Festival Parole Spalancate.

La formazione Elettropercutromba nasce nel 2009 sul palco di AvellinoJazz, per una serata di musica improvvisata e poesia diventando presto una concreta jazz-poetry-band, proponendo reading-concerti in vari contesti di qualità. Il poeta Domenico Cipriano, con esperienza in precedenti formazioni di jazz e poesia, e tre musicisti della storica formazione Sinjarmajazz: il trombettista Carmine Cataldo, il tastierista Fabio Lauria e il bassista Paolo Godas, danno vita a un progetto dal titolo Lampioni, che diventa il nome con cui, per lungo tempo, si identifica più facilmente la formazione.

Tra il 2013 e il 2014 la “band” registra in studio i brani di Lampioni e dopo inizia a lavorare a un nuovo progetto dal titolo SCIROCCO, in cui partecipa come ospite la cantante Paola Primaverile. Gli Elettropercutromba presentano dei “reading-concerti” dove la ricerca artistica tra parole, improvvisazione e musica è indirizzata verso suoni elettronici e campionati, con un gusto che si alimenta delle sonorità “ambient” e delle esperienze “davisiane”.

Negli anni sono stati presenti in vari festival e contesti artistici, tra cui PrataPoesia 2010, Notturni di-versi 2012, La Bella Estate 2013, AvellinoJazz 2013, Il luogo della parola 2015, Artisti uniti per Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto 2016, Irpinia Art Fest 2018. Durante le performance hanno collaborato alcuni Visual DJ, come Antin_Lab, Phx Deltaprocess Visual e l’arte fotografica di Luigi Cipriano.