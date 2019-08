Politica Cosimo Sibilia: “Non c’è crescita senza il Sud né centrodestra senza Forza Italia” 13 agosto 2019

“Non c’è sviluppo del Paese senza una politica di crescita per il Mezzogiorno e non c’è centrodestra senza Forza Italia che ha nel Sud la propria maggioranza di consensi”. Così l’onorevole Cosimo Sibilia, parlamentare di Forza Italia, in una nota sul delicato momento politico nazionale.

“Bene fa il vicepresidente della Camera dei Deputati, l’onorevole Mara Carfagna, a sottolineare che il Sud non si può utilizzare come bacino elettorale da spremere e buttare, e che la battaglia elettorale, se si andrà al voto, si vincerà al Meridione esattamente come è successo nel 2018”, continua l’onorevole Sibilia.

“La storia e la credibilità di Forza Italia rappresentano le garanzie, per tutto il centrodestra e per i veri sostenitori della libertà, di una tutela del Sud e della possibilità d’intercettare un elettorato deluso, quello che in passato si è astenuto o che ha rivolto aspettative disattese in esperienze improbabili e improvvisate come quella del Movimento 5Stelle”, conclude il parlamentare azzurro.