L’olio Basso sulla tavola di Don Matteo: eccellenze irpine in mondovisione

Olio Basso debutta sul piccolo schermo, su RaiUno, alla tavola di “Don Matteo 12”, una delle serie italiane più apprezzata, amate e seguite nella storia della televisione italiana, con protagonista Terence Hill nei panni del prete-detective.

L’olio extravergine d’oliva di casa Basso, il più diffuso e noto della storica azienda olearia dell’Irpinia, è stato presente nelle scene della terza puntata della dodicesima edizione, andata in onda giovedì 23 gennaio. Ma non solo: Olio Basso sarà infatti protagonista delle cucine della fiction Rai ancora nel corso di altre quattro puntate, tra febbraio e marzo. Olio Basso verrà utilizzato per cucinare una croccante frittura o per condire una gustosa bruschetta, simboli della tavola italiana in quella che è una delle serie televisive che più di altre celebra il made in Italy come simbolo di eccellenza e di creatività.

Il prodotto scelto – l’olio extravergine di oliva Basso – è uno dei simboli dell’azienda irpina, un blend equilibrato di oli extravergini accuratamente selezionati, il cui profilo organolettico incontra il gusto dei consumatori, che ne riconoscono e ne apprezzano la costanza nel tempo di profumi e sapori, tanto da farne uno dei prodotti più venduti e amati, presenti sulle tavole degli italiani nonché su quelle famosissime della fiction di RaiUno “Don Matteo”.

La dodicesima stagione di “Don Matteo” segna anche un compleanno di tutto riguardo: i primi venti anni della fiction che è entrata per la prima volta nelle case degli italiani il 7 gennaio 2000.

Olio Basso incarna gli stessi valori e si pone la stessa mission aziendale: un prodotto apprezzato da tutti, che entra nella quotidianità delle famiglie, arricchendo di gusto la tavola. Da qui la scelta di sviluppare un’operazione di branded entertainment in una serie così popolare e così vicina ai gusti delle famiglie italiane, proprio come Olio Basso è e vuole continuare ad essere.