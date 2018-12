Attualità Primo Piano Località Scrofeta, fondi per la messa in sicurezza della strada comunale Campilonghi 30 novembre 2018

Finanziato con 130mila euro un primo intervento di messa in sicurezza del tratto spondale in sinistra idraulica finalizzato al ripristino della transitabilità della strada comunale Campilonghi in località Scrofeta, unica strada di accesso alle abitazioni presenti in zona ed in particolar modo ad un nucleo familiare che necessita di assistenza sanitaria continua.

Oramai da molti mesi la strada era parzialmente interdetta alla circolazione dei veicoli creando difficoltà per il transito dei veicoli di soccorso o per eventuali ambulanze in caso di emergenza.

I tecnici del Genio Civile, interessati dalla Struttura Commissariale nominata al Comune di Avellino, hanno eseguito i dovuti accertamenti verificando che le piogge intense degli ultimi mesi avevano ulteriormente dissestato la strada comunale Campilonghi, rendendo molto disagevole il raggiungimento delle abitazioni.

In sede di sopralluogo si è accertato che il deflusso delle acque del Rio Vergine ha ulteriormente eroso la sponda sinistra, ed in particolare è stata rilevata una nicchia di erosione posta al di sotto della strada comunale compromettendone la transitabilità in sicurezza.

L’Amministrazione comunale, durante il sopralluogo, aveva già disposto la chiusura e il transennamento della strada, al fine di non consentirne la transitabilità.

Per garantire un intervento immediato per la messa in sicurezza del tratto spondale eroso dalle acque di piena di deflusso del torrente Rio Vergine, il Genio Civile ha disposto il finanziamento per realizzare gabbionate spondali che consentiranno il contenimento della strada comunale ed il ripristino della regolare transitabilità.