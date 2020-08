In Evidenza Politica Primo Piano Livio Petitto corre con Davvero: “Un progetto libero da ogni casta. Ora non ci ferma più nessuno” 22 Agosto 2020

Livio Petitto ha sciolto la riserva: corre con la lista “Davvero-Partito Animalista-Italia in Comune” a sostegno del candidato Presidente Vincenzo De Luca. Con lui, in campo, Agnese Vietri, Maria Donatielloe Gabriele Buonanno.

“In queste ultime ore abbiamo aperto confronti, dialoghi, ristabilito equilibri e riflettuto moltissimo. Siamo arrivati a una conclusione: un progetto nostro aperto a tutti ma libero da ogni casta! Oggi non firmo solo la mia candidatura, oggi firmo l’inizio di un nuovo capitolo nei principi democratici in cui sono cresciuto e non ho mai abbandonato. Lo sto facendo per questo territorio senza più ideali e prospettive. Lo sto facendo per la mia gente, per il verde di queste colline e per un futuro che sia di tutti. È vero, qualcuno ha temuto il mio legame col territorio, con voi. Ora però iniziamo #DAVVERO! Ora non ci ferma più nessuno!”, scrive Petitto su Fb.