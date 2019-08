L’Avellino senza attaccanti di misura sull’Eclanese: lupi ok allo scadere

Venticano, Claudio De Vito. Lupi in campo contro l’Eclanese per le prove generali anti-Catania a tre giorni dal debutto in campionato con gli etnei.

Eclanese-Avellino 2-3, il tabellino

Marcatori: 18’ pt rig. Di Paolantonio, 22’ pt Cataruozzolo, 37’ pt Micovschi, 4’ st Capone, 45’ st Carbonelli.

Eclanese (4-5-1): Asta; Frasciello, Capone, Della Valle, Grasso; Di Blasio, Attanasio, Saginario, Mazzariello, Grillo; Cataruozzolo. All.: Facchino.

Avellino pt (3-5-2): Pizzella; Illanes, Zullo, Saporito; Petrucci, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Evangelista, Falco. All.: Ignoffo.

Avellino st (3-5-2): Landi; Celjak, Laezza, Parisi, Carbonelli, Karic, Corcione, Palmisano, Genovese; Evangelista, Migliaccio.

Arbitro: Fusco di Avellino.

Note: ammonito 31’ pt Mazzariello per gioco scorretto; angoli 1-10; recuperi 0’ pt e 1’ st.

La cronaca testuale del match in tempo reale

Secondo tempo

45’+1’ – Triplice fischio a Venticano con il 3-2 dell’Avellino ai danni dell’Eclanese.

45’ – Carbonelli all’ultimo respiro con un piatto morbido a beffare il portiere. 3-2 lupi in extremis.

41’ – Sassata di Palmisano dai 30 metri con palla che si stampa sul palo.

39’ – Lupi a caccia del vantaggio in questi minuti finali.

36’ – Ancora un ottimo lavoro di Karic che pesca con un cross al bacio l’accorrente Genovese la cui incornata si perde di poco alta.

35’ – Laezza apparecchia al limite per Celjak che scaglia il destro, pallone deviato di poco alto sopra la traversa da un difensore.

30’ – Accade davvero poco tra Eclanese e Avellino quando manca un quarto d’ora al termine.

24’ – Chance per Migliaccio nel cuore dell’area con il piazzato che finisce non lontano dalla porta.

22’ – L’Avellino fatica a sfondare. L’Eclanese si difende con ordine.

14’ – A riposo Alfageme, Albadoro, Morero, Njie, Silvestri, Abibi e Tonti.

13’ – Azione irresistibile a destra di Carbonelli che arriva il fondo e vede Evangelista a rimorchio, il suo sinistro però termina ancora una volta di un soffio al lato.

7’ st – Karic al tiro dalla distanza che termina alto. Primo squillo in maglia biancoverde per lo svedese.

4’ st – Nuovo pareggio Eclanese con Capone più lesto di tutti ad infilare il neo entrato Landi in mischia sugli sviluppi di un corner. 2-2.

2’ – Subito Evangelista col sinistro dal limite che fa la barba al palo.

1’ – Rivoluzionato l’Avellino con Landi; Celjak, Laezza, Parisi, Carbonelli, Karic, Corcione, Palmisano, Genovese; Evangelista, Migliaccio.

1’ – Ripresa al via.

Primo tempo

45’ – In archivio il primo tempo con l’Avellino in vantaggio 2-1 sull’Eclanese.

38’ – Avellino vicino al tris con Evangelista che, imbeccato dallo scatenato Micovschi, mette a sedere il portiere ma poi si defila e non trova lo specchio della porta vuota.

37’ – L’Avellino ritrova il vantaggio con Micovschi: angolo dalla destra di Di Paolantonio e frustata al volo col sinistro dal limite del rumeno per il 2-1 biancoverde.

35’ – Annullato il possibile 2-1 all’Eclanese per posizione di fuorigioco di Attanasio che aveva battuto Pizzella con un piatto al volo ravvicinato.

31’ – Ammonito Mazzariello per un intervento in scivolata ai danni di Rossetti pronto a ripartire.

22’ – Pareggio dell’Eclanese con Cataruozzolo che elude il fuorigioco, si invola in porta e fa secco Pizzella a tu per tu. Subito 1-1.

18’ – Di Paolantonio spiazza Asta come accaduto con Frattali domenica scorsa: 1-0 lupi.

18’ – Calcio di rigore per l’Avellino: atterrato Micovschi da Della Valle.

12’ – Ancora Avellino con Micovschi dalla sinistra per l’elevazione di Illanes che colpisce di testa a botta sicura, palla di poco alta.

11’ – Falco di prova dal limite col mancino, Asta si allunga alla sua sinistra deviando in angolo.

4’ – Pochi spunti in queste prime battute complice lo schieramento inedito dell’Avellino che Ignoffo ha snaturato per dosare le energie in vista del match con il Catania.

1’ – Partiti a Venticano.

0’ – Circa 500 gli spettatori presenti sugli spalti per il memorial “Ettore Sirignano”, ex patron dell’Eclanese scomparso sette anni fa. Si gioca sul sintetico allo stadio “Ambrosini”.

0’ – In porta chance per Pizzella. In difesa esordio per Illanes insieme a Zullo e al baby Saporito. Sulla corsia destra torna Petrucci, mentre a sinistra c’è Micovschi. In mediana subito esordio per De Marco e non per Karic ufficializzato all’ora di pranzo.

0’ – Avellino in campo praticamente senza attaccanti che riposano almeno dal 1’. Il tandem offensivo del 3-5-2 di Giovanni Ignoffo dovrebbe è composto dal 2000 Falco e da Evangelista.

0’ – Buon pomeriggio dal campo sportivo “Ambrosini” di Venticano dove l’Avellino affronta il Catania in amichevole.