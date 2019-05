LIVE/ Picerno-Avellino in tempo reale

di Claudio De Vito

Avellino a Picerno per il pass Final Four Scudetto: la diretta testuale del match dei lupi con gli aggiornamenti in tempo reale.

Picerno-Avellino 0-0, il tabellino.

Marcatori:

Picerno (3-5-2): Coletta; Fiumara, Corso, Ligorio; Cesarano, Kosovan, Corso, Vanacore, Langone; Gallon, Santaniello.

A disp.: Fusco, Sambou, Impagliazzo, Conte, Lordi, Caiazza, Tedesco, Bassini, Monaco. All.: Giacomarro.

Avellino (4-3-3): Lagomarsini; Betti, Dondoni, Capitanio, Parisi; Da Dalt, Matute, Buono; Ciotola, De Vena, Carbonelli.

A disp.: Longobardi, Dionisi, Patrignani, Gerbaudo, Rizzo, Tribuzzi, Alfageme, Pepe, Di Paolantonio. All.: Bucaro.

Arbitro: Piazzini di Prato. Assistenti: Collavo di Treviso e Peloso di Nichelino.

Note: al 12′ pt Lagomarsini para un calcio di rigore a Santaniello; angoli 2-1.

La cronaca testuale del match

Primo tempo

25′ – Matute prova a sorprendere il portiere da fuori area con palla che si perde di poco a lato.

24′ – Raddoppio del Cesena sulla Pergolettese.

22′ – Kosovan col sinistro dalla distanza, palla fuori misura.

21′ – Senza Di Paolantonio l’Avellino non riesce a distribuire il gioco per la manovra offensiva.

19′ – Cesena in vantaggio 1-0 sulla Pergolettese.

14′ – Pericolo scampato per l’Avellino tra l’altro per un episodio assai discutibile in area biancoverde: Capitanio interviene ma Gallon accentua vistosamente la caduta ingannando il direttore di gara.

12′ – Lagomarsini ipnotizza Santaniello dagli undici metri: pallone alla sua destra e guizzo in due tempi della riserva oggi titolare. Ancora 0-0 al “Curcio”.

12′ – Calcio di rigore per un intervento dubbio di Capitanio ai danni di Gallon.

9′ – Si gioca prevalentemente a centrocampo e con difese guardinghe.

5′ – Fase di studio iniziale.

1′ – Partiti: al via Picerno-Avellino.

0′ – In contemporanea Como-Lecco e Cesena-Pergolettese.

0′ – Un centinaio i tifosi biancoverdi al “Donato Curcio”.

0′ – Picerno invece col collaudato 3-5-2 di Giacomarro che sceglie Gallon e Santianiello in attacco.

0′ – Bucaro col turnover annunciato che premia Lagomarsini tra i pali complice le non perfette condizioni di Viscovo. La vera sorpresa però è il modulo, ovvero il ritorno al 4-3-3. Cambia la coppia centrale difensiva con Dondoni e Capitanio a far coppia. In mediana i baby Buono e Carbonelli con Matute. Il tridente è formato da Da Dalt, De Vena e Ciotola. Sforzini nemmeno in panchina dove invece figura Rizzo out da quattro mesi.

0′ – Appuntamento in Basilicata per l’Avellino che, dopo aver battuto il Bari, con un pareggio può avanzare nella Poule Scudetto Dilettanti. Di fronte c’è il Picerno vittorioso nel girone H della LND ma, al pari dei biancoverdi, desideroso di proseguire verso le Final Four.