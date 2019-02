LIVE PARTENIO-LOMBARDI/ Avellino-Monterosi in tempo reale

di Claudio De Vito

L’Avellino ospita il Monterosi per il rilancio: la diretta testuale del match dei lupi con gli aggiornamenti in tempo reale dal Partenio-Lombardi.

Avellino-Monterosi 0-0, il tabellino.

Marcatori:

Avellino:

A disp.: All.: Cinelli (Bucaro squalificato).

Monterosi:

A disp.: All.: Mariotti.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Gatti di Gallarate e Galimberti di Seregno.

Note:

La cronaca testuale del match

Primo tempo

0′ – Come all’andata la direzione del match è stata affidata a Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia, uno dei nove figli dell’ex ministro Graziano. La sua designazione è stata apertamente contestata dal Monterosi che già un girone fa ebbe modo di esternare tutto il proprio disappunto per la direzione arbitrale.

0′ – Ha nevicato abbondantemente e c’è ghiaccio nelle zone più interne del territorio irpino ma ad Avellino nessun impedimento in tal senso. Soltanto un forte vento gelido che, come già accaduto in occasione del match con la Flaminia, condizionerà le traiettorie aeree del pallone.

0′ – Già ieri una buona notizia per i biancoverdi, ovvero la sconfitta del Sassari Latte Dolce per 4-3 sul campo dell’SFF Atletico. Il Lanusei ospiterà invece la Flaminia, mentre il Trastevere andrà a far visita al Latina.

La classifica: Lanusei 60, Sassari Latte Dolce 57, Trastevere 56, Avellino 53, Monterosi 52.

0′ – Donne a metà prezzo in Curva Sud (4 euro) e Tribuna Terminio (6 euro) nell’ambito dell’iniziativa promozionale “Stadio in Rosa”. Biglietti ridotti del 50% negli stessi settori anche per gli Under 16.

0′ – Il Monterosi sbarca al Partenio-Lombardi con qualche problema di formazione. Gerevini out per uno stiramento a centrocampo, ma soprattutto bomber Nohman è in dubbio in virtù di un fastidio accusato durante la rifinitura della vigilia. Mariotti proverà a portare con sé in panchina sia Frasca che Boldrini, assenti entrambi da un mese.

La probabile formazione del Monterosi (4-3-1-2): De Maio; Matrone, Gasperini, Messina, Rasi; Mastrantonio, Proia, Falasca; Gabbianelli; Nohman, Casimirri.

0′ – In panchina ci va Cinelli che di concerto con Bucaro dovrebbe schierare un inedito 4-3-1-2 per sfruttare tutto il potenziale offensivo a disposizione, ma anche per ovviare alle varie defezioni under. In avanti Alfageme dovrebbe agire da trequartista alle spalle del duo Sforzini-De Vena. A centrocampo chance per Buono a completamento della pattuglia under e Matute è in vantaggio su Da Dalt. In difesa spazio a capitan Morero e al ritorno della linea con i due terzini baby.

La probabile formazione dell’Avellino (4-3-1-2): Viscovo; Betti, Morero, Dondoni, Parisi; Buono, Di Paolantonio, Matute; Alfageme; De Vena, Sforzini.

0′ – Tribuzzi è squalificato, Carbonelli e Rizzo invece ancora fuori causa per infortunio come Pepe che non ha recupero dai fastidi muscolari. C’è però Morero e tra i convocati si rivede anche Mithra.

La lista dei 21 convocati:

Portieri: Lagomarsini, Viscovo (1999).

Difensori: Betti (2000), Capitanio, Dionisi, Dondoni, Mithra, Morero, Omohonria (1999), Parisi (2000),

Centrocampisti: Buono (1999), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute.

Attaccanti: Alfageme, Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Migliaccio (2001), Sforzini.

0′ – La ventinovesima tappa dell’assalto alla C della Calcio Avellino si chiama Monterosi e si corre in un Partenio-Lombardi irrigidito dal forte vento gelido ieri misto a qualche fiocco di neve. Uno scenario climatico che rievoca il classico tempo da lupi nel tentativo di tornare a correre nei quartieri alti della classifica. L’obiettivo è staccare proprio il diretto avversario alle proprie spalle, ma soprattutto accorciare sulle rivali che stanno davanti in classifica. Insomma l’ennesima giornata cruciale da non steccare: Avellino-Monterosi andrà in scena alle 14.30.