LIVE PARTENIO LOMBARDI/ Avellino-Ladispoli in tempo reale

L’Avellino ospita il Ladispoli per la prima del 2019: la diretta testuale del match dei lupi con gli aggiornamenti in tempo reale dal Partenio-Lombardi.

Avellino-Ladispoli 0-0, il tabellino.

Marcatori:

Avellino (4-3-3): Lagomarsini; Patrignani, Dionisi, Morero, Parisi; Buono, Di Paolantonio, Matute; Tompte, De Vena, Da Dalt.

A disp.: Longobardi, Ciotola, Gerbaudo, Mentana, Falco, Omohonria, Dondoni, Saporito, Sforzini. All.: Bucaro.

Ladispoli (3-5-2): Salvato; Gallitano, Casavecchia, Leone, Tollardo, Mastrodonato, Salvato, Scanga, De Fato, Cardella, Zucchi.

A disp.: Travaglini, Lisari, Maroncelli, Giancecchi, Di Grazia, Manzari, Manoni, Pagliuca, Di Curzio. All.: Cotroneo.

Arbitro: Costanza di Agrigento. Assistenti: Camoni e Mangoni di Pistoia.

Note:

La cronaca testuale del match

Primo tempo

0′ – Scarsa l’affluenza al Partenio-Lombardi addirittura privo di tanti dei 2.200 abbonati.

0′ – E’ esplosa come prevedibile la polemica per la mancata rimozione della neve dagli anelli superiori di curva e Terminio. Il tifo organizzato intanto sta prendendo posto nel settore di competenza.

0′ – Operai al lavoro in Curva Sud per spargere sale sui gradoni dell’anello superiore evidentemente in maniera tardiva. Gli spettatori di Avellino-Ladispoli saranno costretti, in curva e Terminio, a sistemarsi nelle parti inferiori.

0′ – Sono arrivate le formazioni. Bucaro non cambia in porta e conferma Lagomarsini. Morero rientra al posto di Dondoni in difesa. In mediana c’è Buono con Di Paolantonio e Matute. In avanti spazio al tridente annunciato Tompte-De Vena-Da Dalt.

0′ – L’accesso degli spettatori sarà consentito soltanto negli anelli inferiori liberi dalla coltre nevosa e dal ghiaccio.

0′ – Alle 13.40 ancora non è stato autorizzato l’accesso dei tifosi sugli spalti da parte delle forze dell’ordine che hanno ultimato la bonifica. Gli anelli superiori di curva e Terminio sono imbiancati. Pienamente agibili invece gli anelli inferiori.

0′ – C’è ancora neve sui gradoni degli anelli superiori di Curva Sud e Tribuna Terminio e ai lati del rettangolo di gioco.

0′ – Le squadre hanno appena raggiunto lo stadio e a breve sono attese le formazioni ufficiali di Avellino-Ladispoli, gara valevole per la ventesima giornata del girone G della Lega Nazionale Dilettanti.

0′ – Si avvicina l’ora X per l’Avellino chiamato a ripristinare il feeling casalingo con la vittoria che manca dal 12 dicembre: fu 6-1 sulla Lupa Roma.

0′ – Dopo le nevicate degli ultimi giorni, splende il sole ad Avellino con temperature leggermente in rialzo sul termometro ma durante la partita è prevista pioggia.

0′ – Spauracchio Cardella tra le fila avversarie: il bomber del Ladispoli ha messo a segno finora undici reti, la prima delle quali proprio contro i lupi all’andata. Cotroneo pronto a schierare il suo 3-5-2 per rendere la vita difficile al dirimpettaio Bucaro.

0′ – Dovrebbe essere scongiurato il rischio ghiaccio sugli spalti: salvo clamorosi imprevisti dell’ultim’ora, al Partenio-Lombardi si giocherà.

0′ – Il probabile undici dell’Avellino con il 4-3-3: Longobardi; Patrignani, Morero, Dondoni, Parisi; Matute, Di Paolantonio, Gerbaudo; Tompte, De Vena, Da Dalt. Out per infortunio Capitanio e Carbonelli e il duo Tribuzzi-Pizzella per squalifica.

0′ – Nel giorno dell’Epifania e in uscita da qualche giorno di neve, l’Avellino torna in campo per inaugurare il 2019. Il primo ostacolo del nuovo anno è il Ladispoli a caccia di punti salvezza, che proverà a vender cara la pelle al cospetto della formazione biancoverde al contrario affamata di vittorie per il primato. Squadre in campo alle 14.30.