LIVE PARTENIO-LOMBARDI/ Avellino-Anzio in tempo reale

di Claudio De Vito

L’Avellino ospita la cenerentola Anzio: la diretta testuale del match dei lupi con gli aggiornamenti in tempo reale dal Partenio-Lombardi.

Avellino-Anzio 0-0, il tabellino.

Marcatori:

Avellino:

A disp.: All.: Bucaro.

Anzio:

A disp.: All.: Cesarini.

Arbitro: Morabito di Taurianova. Assistenti: Basile e Benedetto di Crotone.

Note:

La cronaca testuale del match

Primo tempo

0′ – Intanto il giudice sportivo ha omologato l’1-4 dell’Avellino contro il Budoni del 19 dicembre. Di seguito il comunicato:

“Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. POL CALCIO BUDONI, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, di due calciatori schierati dal CALCIO AVELLINO S.S.D., il n.1 Pizzella Antonio e il n. 19 Tribuzzi Alessandro;

– lette le controdeduzioni depositate dal CALCIO AVELLINO S.S.D. con le quali si sostiene che le sanzioni comminate ai predetti calciatori andavano scontate successivamente allo svolgimento della gara con l’A.S.D. POL CALCIO BUDONI e si richiede, pertanto, il rigetto del reclamo;

– rilevato che entrambi i calciatori summenzionati erano stati espulsi nel corso della gara TORRES — CALCIO AVELLINO S.S.D., 18a giornata di andata del Campionato Nazionale SERIE D – Girone F, disputata in data 16 dicembre 2018 e che le relative sanzioni sono state comminate da codesto Giudice Sportivo con C.U. n. 64 del 19 dicembre 2018, pubblicato il giorno stesso in cui si è svolta la gara in epigrafe;

– rilevato che l’art. 22, co. 2 del CGS è chiaro ed inequivoco nel prevedere che “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale” e che le uniche eccezioni dal medesimo contemplate rimandano all’art. 22 comma 11, CGS, vale a dire le fattispecie per le quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, ovvero all’art. 45, comma 2, CGS, norma inserita nell’ambito delle disposizioni dedicate alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica;

– rilevato che il richiamo all’art. 45 CGS operato dal sodalizio reclamante a fondamento del proprio ricorso è manifestamente inconferente rispetto alla fattispecie in oggetto.

Delibera:

4) di rigettare il reclamo;

5) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D. POL CALCIO BUDONI – AVELLINO CALCIO S.S.D. 1 — 4;

6) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. POL CALCIO BUDONI”.

0′ – Allarme rosso scattato e rientrato ieri per lo stadio Partenio-Lombardi per qualche ora a rischio chiusura con conseguenze pesantissime per l’Avellino. La gara di oggi infatti è stata a forte rischio perché il club biancoverde era sprovvisto di licenza d’uso alla luce della scadenza della proroga concessa dal Comune. La società non ha prodotto la fideiussione richiesta dall’ente con apposita delibera commissariale, ma si è impegnata a pagare mensilmente il canone. Saldato il debito per il fitto di novembre (saldo pignorato da un creditore del Comune) ed entro questa settimana – come ha annunciato il presidente Claudio Mauriello – sarà versato nelle casse comunali l’importo di 9.500 euro relativo al canone di dicembre 2018. La cifra continua ad essere ritenuta spropositata dalla Calcio Avellino, ma non può essere rivisitata se non in sede di stipula della nuova convenzione per l’utilizzo dell’impianto di contrada Zoccolari.

0′ – L’Avellino è in un ottimo momento di forma. Elevati gli standard di rendimento dopo il tracollo di Sassari datato 16 dicembre con dieci punti in quattro gare. Oggi la possibilità di scalare un’altra posizione e di insidiare ancora di più la regina Lanusei.

0′ – Avellino-Anzio alle 15 non rappresenta l’unica variazione di orario della ventiduesima giornata. Il derby sassarese tra Latte Dolce e Torres infatti è stato fissato in notturna, alle 20.30, per attribuire fascino ad un match che l’Avellino seguirà da lontano con particolare interesse. Alle 14.30 invece in campo Lanusei e Trastevere: i sardi ospitano il Ladispoli e i capitolini dovranno vedersela con l’Aprilia in esterna. In casa il Monterosi contro la Lupa Roma, mentre l’Albalonga farà visita all’SFF Atletico.

0′ – L’avversario odierno dei lupi è alla deriva in classifica con otto punti di distacco dal primo posto utile della zona playout, ma è reduce dall’1-1 casalingo contro il Città di Anagni. La squadra del presidente Franco Rizzaro (il figlio Simone difende i pali dei biancazzurri), giace in fondo alla classifica con soli nove punti all’attivo e ha preparato l’appuntamento del Partenio-Lombardi soltanto con un allenamento, sostenuto nella giornata di ieri.

0′ – Temperatura rigida (intorno agli otto gradi) ma c’è il sole ad Avellino. Come sempre accade in occasione del turno infrasettimanale, sono attesi allo stadio pochi spettatori anche se i risultati dell’ultimo periodo hanno destato maggior interesse nei confronti di Morero e compagni.

0′ – Per i gol di Alfageme bisognerà ancora attendere. Praticamente impossibile il suo tesseramento in tempo utile per la gara di oggi. L’argentino, che non gioca da un mese abbondante, sarà disponibile per l’esterna con l’Anagni assicurando uno spezzone di gara. Ieri il giorno della sua presentazione con tanta voglia di ripartire dopo gli ultimi tempi di scarso impiego alla Casertana.

0′ – Bucaro ha previsto un ampio turnover tra scelte iniziali e in corso d’opera con il coinvolgimento di tanti calciatori che finora hanno giocato meno. In difesa chance per Capitanio e Omohonria potrebbe spuntarla su Patrignani. In mediana potrebbe scalare Da Dalt al posto di Matute, sottotono nell’ultimo periodo. Nel tridente avanzato spazio a Sforzini e Ciotola con Tribuzzi.

0′ – La probabile formazione dell’Avellino con il 4-3-3: Viscovo; Omohonria, Morero, Capitanio, Parisi; Buono, Di Paolantonio, Da Dalt; Tribuzzi, Sforzini, Ciotola. A disp.: Lagomarsini, Dionisi, Patrignani, Mentana, De Vena, Rizzo, Falco, Saporito, Matute.

0′ – Non saranno del match Gerbaudo (squalificato), Carbonelli e Tompte (infortunati), e i portieri Longobardi e Pizzella, entrambi out per scelta tecnica. Aggregati dalla Juniores l’esterno Falco e il difensore centrale Saporito. La lista dei 22 convocati biancoverdi:

Portieri: Lagomarsini, Viscovo (1999).

Difensori: Capitanio, Dionisi, Dondoni, Mithra, Morero, Omohonria (1999), Parisi (2000), Patrignani (1999), Saporito (2001).

Centrocampisti: Buono (1999), Da Dalt, Di Paolantonio, Rizzo (1998), Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Falco (2001), Mentana (1999), Sforzini.

0′ – Un abisso in classifica e cammini diametralmente opposti per Avellino e Anzio che si affrontano in infrasettimanale al Partenio-Lombardi per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D. Biancoverdi in fiducia grazie ai dieci punti conquistati nelle ultime quattro gare e intenzionati a fare un sol boccone della cenerentola del girone oramai quasi rassegnata al proprio destino. Formalità in vista ma guai ad abbassare il livello di tensione: palla al centro alle 15.