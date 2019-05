Adesso sì: Avellino, la Serie C è tua

Rieti, di Claudio De Vito – L’Avellino brinda al ritorno nel professionismo grazie al 2-0 sul Lanusei. Di De Vena nel primo tempo e Tribuzzi ad inizio ripresa le reti che hanno deciso i novanta minuti di Rieti. In seimila e passa al “Manlio Scopigno” per il riscatto di un’intera piazza. Fa festa un’intera provincia: l’anno prossimo sarà Serie C.

Avellino-Lanusei 2-0, il tabellino.

Marcatori: 39′ pt De Vena, 4′ st Tribuzzi.

Avellino (4-4-2): Viscovo; Betti, Morero, Dionisi, Parisi; Tribuzzi, Matute, Di Paolantonio (40′ st Buono), Da Dalt (44′ st Ciotola); Alfageme (18′ st Gerbaudo), De Vena (37′ st Sforzini).

A disp.: Lagomarsini, Mentana, Carbonelli, Omohonria, Dondoni. All.: Bucaro.

Lanusei (4-3-3): La Gorga, Kovadio (35′ st Sicari), Congiu (11′ st Girasole), Esposito, Carta; Demontis, Ladu, Likaxhiu (19′ st Mastromarino); Jo. Tenkorang (11′ st Quatrana), Bernardotto (29′ st Bonu), Floris.

A disp.: Chingari, Righetti, Ja. Tenkorang, Nannini. All.: Gardini.

Arbitro: Di Marco di Ciampino. Assistenti: Di Maio di Molfetta e Voytyuk di Ancona.

Note: ammoniti 21′ pt Esposito, 30′ st Morero per gioco scorretto, 34′ st Dionisi, 5′ st Lagomarsini, 21′ st Matute per comportamento non regolamentare; angoli 4-2; recupero 1′ pt.

Rivivi il match attraverso la cronaca testuale

Secondo tempo

45’+5′ – E’ finita! L’Avellino torna in Serie C! Può iniziare la festa biancoverde!

45’+1′ – Traversa di Sicari con un destro che si è abbassato all’ultimo.

45′ – Cinque minuti di recupero.

44′ – Ciotola prende il posto di Da Dalt.

42′ – Sforzini si mette in proprio in area, sportellate con Esposito poi il sinistro improvviso con scarsa coordinazione termina a lato.

40′ – Buono rileva Di Paolantonio.

39′ – Ladu in area prova a farsi largo ma conclude largo sulla pressione di un difensore.

37′ – Sforzini rileva De Vena. Si chiude con 21 centri il campionato dell’ex Casertana.

35′ – Cambio Lanusei: Sicari al posto di Kovadio.

31′ – Tifo biancoverde in visibilio e allora lo speaker deve richiamare tutti all’ordine perché la tribuna è sovraffollata e trema ogni volta che si salta.

30′ – Morero ammonito per aver colpito in acrobazia un avversario.

29′ – Bernardotto non ce la fa più: al suo posto Bonu.

28′ – Spettacolo sugli spalti con la sciarpata biancoverde. Atmosfera da brividi allo “Scopigno” dove l’Avellino sta conquistando la Serie C.

27′ – L’Avellino sfiora il tris: Da Dalt riceve in ottima posizione ma scivola e serve Di Paolantonio che calcia di piatto sul primo palo, La Gorga in due tempi.

25′ – Grande festa sugli spalti mentre l’Avellino continua a tenere il Lanusei a debita distanza dalla propria area e nel punteggio.

23′ – Tribuzzi prova ad indovinare il tiro da fuori ma chiede troppo al suo destro che termina alto sopra l’incrocio.

21′ – Ammonito Matute per proteste.

19′ – Mastromarino al posto di Likaxhiu per il Lanusei.

18′ – Gerbaudo sostituisce Alfageme.

18′ – Avellino in controllo del match contro un Lanusei sfiduciato ma da tenere comunque a bada.

11′ – Gardini corre ai ripari: Girasole al posto di Congiu e Quatrana per Tenkorang.

10′ – Il Lanusei ha accusato il secondo colpo incassato per mano di un Avellino rientrato in campo per chiudere i conti.

8′ – Si fa vivo il Lanusei con Esposito che riceve in area sugli sviluppi di una punizione ma il suo destro è fuori misura.

6′ – Adesso l’Avellino vede il traguardo della C anche se c’è tutto una ripresa da giocare.

5′ – Ammonito Lagomarsini per aver esagerato nell’esultanza in panchina.

4′ – Raddoppio dell’Avellino con Tribuzzi! Superbo Da Dalt nel break a lasciare sul posto Ladu, poi palla in area, lascia sfilare De Vena per Tribuzzi che guarda La Gorga negli occhi e lo fulmina a tu per tu. 2-0 lupi!

1′ – Riprende il gioco senza novità nei due undici: si riparte dall’1-0 firmato De Vena del primo tempo.

Primo tempo

45’+2′ – Finisce il primo tempo con l’Avellino in vantaggio grazie alla zuccata di De Vena abile a tramutare in oro la preziosa assistenza dalla sinistra di Parisi.

45’+1′ – Miracolo d’istinto da parte di Viscovo sulla zampata sottomisura di Bernardotto.

45′ – Un minuto di recupero.

43′ – E’ arrivato patron De Cesare letteralmente travolto dall’entusiasmo dei tifosi: subito posto in tribuna autorità per l’ingegnere.

41′ – Un’autentica bolgia lo stadio che trema davvero tutto in tribuna “Vallesanta”.

39′ – Avellino in vantaggio con De Vena! Gran lavoro di Parisi a sinistra, ubriacato Kovadio e cross teso sulla fronte di De Vena che insacca da pochi passi. 1-0 Avellino!

34′ – Ammonito Dionisi per proteste dopo l’immancabile scambio di cortesie con Bernardotto.

29′ – Più convinzione da parte dell’Avellino che però non è efficace dalla trequarti in su.

27′ – Dall’altra parte replica immediata di Demontis che carica il destro non all’altezza della preparazione: palla sul fondo.

27′ – Betti sulla destra prova a verticalizzare per Alfageme ma il suggerimento è leggermente troppo lungo per l’argentino.

26′ – Tanto agonismo in campo e nervi che ogni tanto saltano in una gara finora equilibrata.

24′ – Scivoloso il terreno di gioco che rende insidioso anche il più banale retropassaggio al portiere.

21′ – Sportellate tra Dionisi e Bernardotto poi Esposito carica nel gioco aereo Alfageme con una gomitata: solo giallo per Di Marco.

17′ – Squillo del Lanusei che ha spazio con Ladu per l’esterno mancino largo sul fondo.

16′ – Tribuzzi scheggia l’incrocio dei pali con una parabola arcuata ad effetto dalla sinistra: La Gorga sorpreso ma palla che si perde sul fondo.

13′ – L’Avellino avrebbe spazi per azionare il contropiede ma sfrutta male la gestione del pallone.

11′ – Di Paolantonio al centro per Morero che sfiora di testa in tuffo, poi la palla schizza fuori dall’area.

7′ – Break di Da Dalt che arriva al limite ma si allunga troppo il pallone e viene intercettato da Esposito.

5′ – Complicato il palleggio su un terreno di gioco che in certe zone presenta troppi dislivelli e che adesso è bagnato dalla pioggia tornata a cadere.

2′ – Subito aggressivo l’Avellino con pressing alto sui portatori di palla avversari.

1′ – Via alle ostilità: Avellino e Lanusei faccia a faccia per la C.

0′ – Acceso battibecco tra Gardini e i tifosi dell’Avellino: sarà una partita complicata per il tecnico del Lanusei con il fiato sul collo per tutti i novanta minuti.

0′ – Ci sono davvero tutti adesso nella torcida biancoverde che incendia l’atmosfera di Avellino-Lanusei. Tifosi irpini ovunque, anche in tribuna centrale.

0′ – Complice l’assenza per squalifica di Chiumarulo, Gardini getta nella mischia Bernardotto che torna a guidare l’attacco con Tenkorang e Floris esterni del tridente.

0′ – Confermato in blocco l’undici biancoverde con Alfageme e De Vena di punta. Sforzini, non al meglio, trova posto in panchina.

0′ – Si attende l’arrivo del tifo organizzato della Curva Sud. Alcuni pullman della carovana hanno già raggiunto lo stadio. Un centinaio scarso al momento i supporters del Lanusei.

0′ – E’ arrivato anche il presidente Claudio Mauriello. Si attende anche il patron Gianandrea De Cesare.

0′ – Subissati di fischi Gardini e i calciatori del Lanusei sia all’arrivo allo stadio che al loro ingresso in campo. Il “Manlio Scopigno” è già una bolgia.

0′ – Avellino e Lanusei sono allo stadio e hanno già effettuato la sessione esplorativa sul terreno di gioco che presenta qualche buca di troppo a centrocampo e zone di criticità sulla fascia delle panchine, oltre che nelle due aree di rigore.

0’ – Caos parcheggi: nel piazzale dello stadio solo i pullman organizzati. Auto e pullmini tutti al vicino PalaSojourner.

0’ – Già almeno cinquecento a mezzogiorno i tifosi dell’Avellino nel piazzale dello stadio. Il servizio d’ordine si sta organizzando attorno al “Manlio Scopigno”.

0’ – Finalmente un sole caldo a Rieti dove le forze dell’ordine sono già al lavoro nei pressi dello stadio.

0’ – La giornata a Rieti è iniziata con pioggia battente e vento freddo. Ampie schiarite a partire dalle 10. Previste abbondanti precipitazioni durante il match. Neve sulle cime del Terminillo che offrono uno scenario invernale di contorno allo “Scopigno”. E intanto si vedono già i primi tifosi biancoverdi in centro: saranno almeno in 5mila allo stadio.

0′ – E’ il giorno dei giorni per l’Avellino a caccia del salto di categoria contro la sorpresa Lanusei. Il testa a testa finale in campionato è sfociato in novanta minuti da dentro o fuori. L’ultimo atto va in scena a Rieti, teatro della contesa con cinquemila tifosi biancoverdi desiderosi di tornare nel professionismo. La gara secca del “Manlio Scopigno” dirà chi è la regina del girone G più bella.