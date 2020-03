Picariello e Spiniello – E’ in corso in Prefettura, ad Avellino, la riunione per l’emergenza Coronavirus. Le notizie che giungono da Palazzo di Governo sono abbastanza positive. Infatti, “uno dei tamponi effettuati sui parenti della 47enne che ha contratto la malattia, sarebbe risultato negativo. Si è in attesa dell’altro”.

A fare il punto della situazione, il direttore generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante, che ha proseguito: “Stiamo seguendo tutto il percorso previsto dal Decreto Ministeriale. Il Dipartimento di Prevenzione, tramite il Servizio di epidemiologia, ha messo in sorveglianza fiduciaria gli operatori sanitari del Moscati, sia del Pronto Soccorso che del reparto di Otorinolaringoiatria.

Per gli altri utenti che hanno transitato al Pronto Soccorso saranno invitati a stare sotto sorveglianza fiduciaria. Tra operatori e utenti esterni, 75 sono sotto sorveglianza. Non credo ci siano le condizioni per chiudere il Pronto Soccorso”.