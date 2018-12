LIVE/ Champions League: Sidigas Avellino-Mhp Riesen Ludwigsburg in diretta

Renato Spiniello – Sidigas-Ludwigsburg per mettersi alle spalle i problemi societari confermati da De Cesare stesso in un’intervista alla Gazzetta dello Sporto. La Scandone deve però far fronte anche al bollettino medico: fermo infatti ai box il lungodegente Costello. Biancoverdi in cerca dunque di una reazione, anche perché servono i due punti per difendere la zona playoff del girone A di Bcl.

Primo quarto 22-11 Primi 2 di Nichols in un Del Mauro insolitamente semi-vuoto e silenzioso per questo mercoledì di coppa. La replica ospite è affidata alla tripla di Crawford, mentre N’Diaye fa appena 1/2 in lunetta per poi farsi perdonare sotto i ferri. Tra il senegalese e Martin si sprecano gli errori alla carità e le due compagini restano pari e patta (8-8). Sykes prova a premere sull’acceleratore, Green coglie l’invocazione del compagno e sigla il primo allungo della gara a +6. Timeout Ludwigsburg. In uscita è ancora Sykes a dare spettacolo, questa volta in asse con Filloy. Waleskowski prova ad arrestare l’emorragia ospite, ma alla prima sirena è +9 Avellino.

Secondo quarto 21-17 La Curva riprende a cantare a inizio seconda frazione con D’Ercole che buca la retina da distanza siderale (27-11). Anche Cole s’iscrive al referto dei marcatori, gli ospiti rispondono con Klassen, ma Nichols rimette immediatamente le cose in chiaro. Primi punti anche per Campogrande, mentre Young si fa valere su entrambi i lati del campo. Timeout Patrick. In uscita Crawford torna a martellare la retina dalla distanza, scrivendo 37-25 sul tabellone luminoso. La risposta di Cole non basta, la Sidigas si prende anche la bomba di Emanga. L’ultimo canestro è di Cole, si rientra negli spogliatoi sul 43-28.

Terzo quarto – Green, prima dall’angolo e poi in contropiede, apre la ripresa.

Ultimo quarto –