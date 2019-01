LIVE/ Cassino-Avellino in tempo reale

di Claudio De Vito

L’Avellino fa visita al Cassino per riprendere la corsa: la diretta testuale del match dei lupi con gli aggiornamenti in tempo reale.

Cassino-Avellino 0-0, il tabellino.

Marcatori:

Cassino:

A disp.: All.: Urbano.

Avellino:

A disp.: All.: Bucaro.

Arbitro: Zucchetti di Foligno. Assistenti: Toce di Firenze e Biancucci di Pescara.

Note:

La cronaca testuale del match

Primo tempo

0′ – Sono sempre Sforzini e Tribuzzi i diffidati in casa biancoverde.

0′ – Si avvicina sempre di più il fischio d’inizio e si attendono le formazioni ufficiali per capire se le probabili scelte dei due allenatori saranno confermate. Tifosi irpini in viaggio da Avellino e provincia ma non solo: come solito saranno in tanti dallo stesso Lazio.

0′ – Novità Pepe tra le fila biancoverdi. L’esterno offensivo già ex Unione Sportiva 2008/2009 è stato ufficializzato ieri, ma era si era già aggregato mercoledì pomeriggio alle dipendenze di Bucaro. Per il tecnico palermitano un’arma offensiva in più sia di movimento che da fermo alla luce delle doti balistiche dell’ex Potenza.

0′ – Sarà sfida nella sfida per Alessandro De Vena che, reduce dall’influenza, si ritroverà di fronte Francesco Marcheggiani, capocannoniere con 16 reti, e il suo partner Umberto Prisco a quota 12. Il bomber biancoverde ha invece realizzato finora 13 gol e si trova proprio alle spalle di Marcheggiani in classifica marcatori.

0′ – Una volta archiviata la gara con il Cassino, l’Avellino dovrà fare i conti con un febbraio in cui affronterà tre delle quattro attuali rivali dell’alta classifica. Il match di domenica prossima contro l’SFF Atletico farà alzare il sipario. A seguire l’ennesimo tour de force, ma questa volta fondamentale per gli equilibri d’alta quota: sabato 9 febbraio la visita al Lanusei, mercoledì 13 l’impegno casalingo con la Flaminia e dulcis in fundo, domenica 17, nuova esterna sarda sul campo del Sassari Latte Dolce. Il 24 febbraio infine Avellino-Monterosi.

0′ – L’Avellino non può permettersi un passo falso oggi a Cassino anche perché il Lanusei ospita la cenerentola Anzio. Il Trastevere invece gioca ad Ostia. Il Sassari Latte Dolce riceve alle 15 il Ladispoli (anche Castiadas-Torres in posticipo di mezz’ora rispetto all’orario federale). Alle spalle dei biancoverdi c’è il Monterosi impegnato sul terreno amico con il Latina. Si riparte da qui: Lanusei 51, Trastevere 48, Sassari Latte Dolce 47, Avellino 44, Monterosi 43.

0′ – Dopo il match con il Cassino, il direttore sportivo Carlo Musa concentrerà i suoi sforzi sul mercato dove balla con forza il nome di Davide Luppi. La trattativa è stata imbastita con una proposta allettante per il Pirata ex Modena e Verona, in considerazione del pessimismo vigente sul caso Alfageme. Ci sarà tempo fino a mercoledì per tesserare Luppi. Il 4 febbraio invece è prevista l’udienza della sezione tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, che dovrà decidere se accogliere o meno il ricorso dell’Avellino relativo ad Alfageme.

0′ – Attesi a Cassino oltre cinquecento tifosi biancoverdi, alcuni dei quali dovranno sistemarsi nella tribuna locale dove il club di casa ha messo a disposizione un’ulteriore scorta di tagliandi. Giornata Biancazzurra varata dal Cassino: si prevede una folta cornice di pubblico in un pomeriggio che dovrebbe essere piovoso al “Gino Salveti”.

0′ – Il Cassino allenato da Corrado Urbano invece potrebbe replicare così (5-3-2): Palombo; Tomassi, Nocerino, Di Filippo, Centra, Mattera; Ricamato, Carcione, Tirelli; Prisco, Marcheggiani.

A disposizione in panchina: Della Pietra, Lombardi, Tribelli, Zegarelli, Sfavillante, Delicato, Di Sotto, Darboe, Scibilia.

0′ – L’Avellino dovrebbe scendere in campo così con il 4-3-3 d’ordinanza: Viscovo; Betti, Morero, Dionisi, Parisi; Matute, Di Paolantonio, Gerbaudo; Tribuzzi, De Vena, Da Dalt.

A disposizione in panchina: Lagomarsini, Rizzo, Falco, Omohonria, Buono, Dondoni, Pepe, Capitanio, Sforzini. All.:

0′ – Bucaro deve rinunciare ancora agli infortunati Ciotola e Carbonelli e lascia a casa per scelta tecnica Longobardi, Mentana, Mithra, Patrignani, Tompte, quest’ultimo ieri addirittura in panchina nel 7-0 al Pomigliano della Juniores che “presta” come al solito il 2001 Falco alla prima squadra.

La lista dei 21 convocati:

Portieri: Lagomarsini, Pizzella (2001), Viscovo (1999).

Difensori: Betti (2000), Capitanio, Dionisi, Dondoni, Morero, Omohonria (1999), Parisi (2000),

Centrocampisti: Buono (1999), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Rizzo (1998), Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: De Vena, Falco (2001), Pepe, Sforzini.

0′ – Imbarazzato dal pasticcio Alfageme che si protrarrà per un’altra settimana abbondante, l’Avellino torna nel Lazio memore della lezione di Colleferro che ha frenato la rincorsa verso la vetta occupata dall’inarrestabile Lanusei. I lupi affrontano il Cassino per riacquisire regolarità lungo il cammino nei quartieri alti della classifica. Il quinto ostacolo del girone di ritorno si preannuncia difficile da superare: alle 14.30 il via allo stadio “Gino Salveti”.