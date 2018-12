LIVE/ Budoni-Avellino in tempo reale

Avellino di nuovo in campo per il recupero con il Budoni: la diretta testuale del match dei lupi con gli aggiornamenti in tempo reale.

Budoni-Avellino 0-1, il tabellino.

Marcatori: 25′ pt Da Dalt.

Budoni (3-4-3): Donini, Farris, Varrucciu, Pantano; Musu, Spina, Murgia, Raimo; Varela, Sariang, Spano.

A disp.: Trini, Maccioni, Santoro, Gungui, Pusceddu, Cissè, Valerio, Saiu, Scanu. All.: Cerbone.

Avellino (4-3-3): Pizzella; Dionisi, Morero, Dondoni, Parisi; Matute, Di Paolantonio, Carbonelli; Tribuzzi, De Vena, Da Dalt.

A disp.: Lagomarsini, Patrignani, Ciotola, Gerbaudo, Mentanam, Omohonria, Buono, Capitanio, Sforzini. All.: Bucaro.

Arbitro: Piazzini di Prato. Assistenti: Besozzi di Sondrio e Landoni di Milano.

Note: ammoniti al 12′ pt De Vena per comportamento non regolamentare, al 27′ pt Matute per gioco scorretto; angoli 2-1.

La cronaca testuale del match

Primo tempo

27′ – Ammonito Matute che, diffidato, salterà il Latina insieme a Pizzella, Morero e Tribuzzi.

25′ – Da Dalt porta in vantaggio l’Avellino: progressione verso la porta del 33 biancoverde e conclusione verso la porta. 1-0 Avellino.

19′ – Ritmo basso da parte dell’Avellino in questo avvio di gara.

17′ – Varela dalla destra al centro per Sariang che in spaccata non arriva di un soffio sul pallone.

14′ – Subito Tribuzzi spostato a sinistra e Da Dalt a destra nel tridente d’attacco.

13′ – Striscione di monito a De Cesare esposto dagli ultras biancoverdi nel settore ospiti. Anche qualche coro di contestazione da parte dei circa venti tifosi irpini presenti a San Teodoro.

12′ – Ammonito De Vena per proteste.

8′ – Fase di studio iniziale tra Budoni e Avellino. Fa freddo, ma c’è il sole ma soprattutto non è una giornata ventilata a San Teodoro.

6′ – Matute con il destro di collo pieno dai 20 metri, palla fuori misura alla destra di Donini.

1′ – Si parte a San Teodoro: inizia Budoni-Avellino. Lupi in tenuta completamente verde, padroni di casa in bianco con inserti blu.

0′ – Nel Budoni assente Villa ma c’è il neo acquisto Cissè che parte dalla panchina. Il modulo di Cerbone dovrebbe essere il 4-3-3.

0′ – Da valutare anche l’ipotesi in casa biancoverde del classico 4-4-2 rivisitato in chiave 1-1 in avanti con Tribuzzi a sostegno di De Vena.

0′ – L’Avellino schiera gli squalificati Pizzella, Morero e Tribuzzi dopo essersi accertato questa mattina sul da farsi (salteranno il Latina). Bisognerà vedere se il Budoni proporrà ugualmente ricorso in caso di mancata vittoria per provare ad ottenere il 3-0 a tavolino. Intanto però Bucaro presenta quello che dovrebbe essere un 4-3-3 con Tribuzzi e Da Dalt a supporto di De Vena nel tridente. In difesa c’è Dionisi nel ruolo di terzino, in mediana la novità annunciata Di Paolantonio al posto di Gerbaudo. Fuori anche Sforzini nell’undici iniziale.

0′ – Attesi al Comunale di San Teodoro il solito gruppo di irriducibili del tifo biancoverde. Dovrebbero essere qualche decina i supporters irpini pronti a spingere la squadra verso la vittoria.

0′ – Si attendono le formazioni ufficiali ad un’ora dal via a Budoni-Avellino.

0′ – Una partita troppo importante per l’Avellino chiamato ancora una volta a dare segnali di vita dopo i due schiaffi di Sassari che lo hanno spedito fuori dai playoff. Ci si aspetta una prova d’orgoglio da parte degli uomini di Bucaro per ridurre momentaneamente a cinque i punti di distacco dalla coppia di testa Lanusei-Trastevere.

0′ – Oltre i fatti legati al campo, c’è da fare i conti con i venti di tempesta che soffiano sul gruppo Sidigas in difficoltà economica per bocca del suo proprietario Gianandrea De Cesare. Il basket e di riflesso il calcio entrambi interessati con i tifosi biancoverdi in apprensione. Non certo il miglior modo per approcciare il recupero di San Teodoro.

0′ – Non resta dunque attendere la distinta ufficiale per sapere se l’Avellino vorrà rischiare per quanto riguarda gli squalificati. Squadre in campo alle 14.30.

0′ – E’ stato pubblicato nella tarda mattinata il comunicato del giudice sportivo che ha squalificato Antonio Pizzella fino al 31 gennaio prossimo, Alessio Tribuzzi per tre giornate e Santiago Morero per un turno. L’orientamento della Calcio Avellino, supportato dalla casistica in materia, sarebbe quello di considerare i tre squalificati disponibili per la partita di oggi contro il Budoni in virtù del comunicato tardivo del giudice sportivo. Secondo la linea societaria infatti le squalifiche dovrebbero scattare per la partita successiva con il Latina. Se anche soltanto uno dei tre dovesse essere schierato da Giovanni Bucaro, automaticamente il Budoni ricorrerebbe per ottenere il 3-0 a tavolino (naturalmente in caso di mancata vittoria dei padroni di casa). Per scontare il turno di squalifica non bisogna entrare nella distinta ufficiale di gara. In relazione alle squalifiche comminate, la società si è già attivata presso gli organi competenti per presentare ricorso.

0′ – Nuova tappa in Sardegna per l’Avellino reduce dalla scoppola di Sassari per mano della Torres e fortemente contestato. Nel recupero della sedicesima giornata contro il Budoni subito la chance del riscatto per la formazione di Bucaro con il morale da risollevare. Questa volta si può giocare a San Teodoro dove dieci giorni le forti raffiche di vento impedirono la disputa del match.